Fragen und Antworten zur Hanse Sail 2022 in Rostock

Die Hanse Sail 2022 in Rostock und Warnemünde beginnt am Donnerstag, 11. August und dauert bis Sonntag, 14. August 2022. Sie wird traditionell mit dem Läuten der Schiffsglocke im Warnemünder Kurhausgarten eröffnet (Donnerstag, 11. August 2022, 16.30 Uhr).

Am Donnerstag, 11. August 2022 ist das Hanse Sail Gelände von 12 bis 24 Uhr geöffnet.

Am Freitag, 12. August 2022 ist das Hanse Sail Gelände von 10 bis 1 Uhr nachts geöffnet.

Am Sonnabend, 13. August 2022 ist die Hanse Sail von 10 bis 1 Uhr nachts geöffnet.

Am Sonntag, 14. August 2022 ist die Hanse Sail von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Derzeit sind keine besonderen Vorkehrungen geplant (Stand: 01. August 2022). Einlasskontrollen etwa sind nicht vorgesehen.

Die Hanse Sail 2022 erstreckt sich über 33 sogenannte Erlebnisbereiche, die auf fünf Hauptgeländen zu finden sind:



Warnemünde

Hohe Düne

IGA Park

Fischereihafen

Stadthafen

Das zentrale Veranstaltungsgelände befindet sich am Stadthafen in der Rostocker Innenstadt, wo sich auch der NDR Campus befindet. Hier gibt es die verschiedensten Attraktionen entlang der Kaikante. In Hohe Düne lassen sich Segelschulschiffe, das Mininenjagdboot, Helikopter und die Korvette besichtigen. Es wird aber auch eine Flugshow geben sowie die Möglichkeit, mit einem großen LKW zu fahren. Im IGA Park wird es kreative Bastelstraßen und coole Wassersportangebote für jüngere Sail-Fans geben. Für ältere Besucher sind sicher die spannenden Kutterrennen interessant. Dazu kommen auch hier Food-Stationen wie Grillbuden, Eisstände, Burger-Imbisse oder Eintopfkanonen. Im Fischereihafen gibt es unter anderem Sicherheitsübungen und Vorträge über Sicherheit auf dem Wasser. Von dort hat man auch einen tollen Ausblick auf das Schiffstreiben entlang der Warnow. In Warnemünde liegen ebenfalls Traditionsschiffe am Kai, im Kurhausgarten gibt es Veranstaltungen und die Promenade lädt zum Bummeln an verschiedenen Ständen ein. Zum ersten Mal ist am Strand von Warnemünde auch ein Freiluftkino, das Strandsand-Kino, geplant.

Das Strandsand-Kino befindet sich am Strandblock 1-2 in der SportBeachArena. Dort werden an jedem Abend der Hanse Sail verschiedene Filme gezeigt. So zum Beispiel der Kultfilm "Master and Commander" mit Russel Crowe, Teil 1 und 2 von "Fluch der Karibik" oder auch Folgen der DDR-Kultserie "Zur SEE". Das komplette Programm des Strandsand-Kinos ist hier einzusehen.

Der polnische Großsegler "Dar Mlodziezy" wird in Warnemünde festmachen. Das restaurierte Segelschulschiff der Bundesmarine, die "Gorch Fock" wird ebenfalls in Warnemünde liegen. Mehr als 30 Schiffe haben sich zum Traditionsseglertreffen bereits angemeldet. Zum Beispiel auch die Bark "Artemis", der 3-Mast-Schoner "Minerva" oder auch der Haikutter "Hansine". Auch für diese Segler können Ausfahrten gebucht werden.

Die Hanse Sail pflegt eine Übersicht über alle Schiffe und Liegeplätze auf ihrer Internetseite.

Am Eröffnungstag (Donnerstag, 11. August 2022) wird es in Warnemünde um 22.30 Uhr ein Feuerwerk geben.



Am 13. August 2022, Samstagabend, ist um 22.30 Uhr auch noch eine Lasershow vom Feuerlöschboot FLB 40-3 geplant (Warnemünde, Mittelmole).

Besucher können auf der Hanse Sail mit verschiedenen Traditions-Segelschiffen, aber zum Beispiel auch auf dem Eisbrecher "Stettin" fahren. Eine frühe Buchung über die Seite der Hanse Sail ist sinnvoll. Auf manchen Schiffen sind Ganztagestörns, Abendtörns und Feuerwerkstörns buchbar. Auch bei der Haikutter-Regatta ist Mitsegeln möglich.

Rund um die Hanse Sail gibt es unzählige Angebote für Groß und Klein. Dazu gehören nicht nur verschiedene Bummelmeilen im Stadthafen oder auf der Strandpromenade in Warnemünde, sondern auch Rundflüge, Fahrten mit der Dampflok oder der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli.

Gäste, die über die Autobahn A19 nach Rostock fahren, sollten die Abfahrt 6 Rostock-Ost oder die Abfahrt 7 Rostock-Süd nutzen. Stattdessen können Besucher aber auch über die Autobahn A20 nach Rostock gelangen. Am schnellsten geht das über die Abfahrt 15 Rostock-Südstadt oder die Abfahrt 14 Rostock-West. Parkplätze gibt es nach jeder Abfahrt. Von dort aus können Gäste mit dem ÖPNV zum Hanse Sail-Gelände fahren.

Grundsätzlich ist das Parkplatzangebot gerade zur Hanse Sail angespannt und es empfiehlt sich, mit Bus und Bahn anzureisen oder außerhalb der Hanse Sail-Zentren zu parken. Eine Übersicht über die die "Park & Ride"-Möglichkeiten gibt es hier: Park & Ride Rostock



Dennoch gibt es sowohl in Rostock als auch in Warnemünde natürlich verschiedene Parkmöglichkeiten:



Parkplätze/ Parkhäuser im Rostocker Stadtzentrum:

Rostocker Hof

Centrum

Kaufhof

Doberaner Hof

Deutsche Med

KTC-Tiefgarage

Parkplatz Petrischanze

Hauptbahnhof/Südseite

Stadthalle/Landesbehördenzentrum

Parkplätze/ Parkhäuser in & um Warnemünde

Kurhausgarten

Ostseeparkhaus

Warnemünde Ost

Mittelmole/WIRO

Kirchenplatz

Am Passagierkai

Strand Mitte und West

Hohe Düne/An der See

Parken beim IGA Park

Kleiner Warnowdamm

HanseMesse Rostock

Bahnhof Lütten-Klein

Schmarl Dorf