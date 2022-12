Stand: 20.12.2022 07:20 Uhr Flüchtlingsbetreuung: Vorpommern-Kreise an Belastungsgrenze

Die beiden Vorpommern-Kreise sind an ihrer Belastungsgrenze angekommen, was die Aufnahme und Betreuung Geflüchteter aus der Ukraine anbelangt. Ohne ehrenamtliches Engagement wäre dies nicht mehr möglich, heißt es vom Landkreis Vorpommern-Rügen. Hier sind fast 2.600 Schutzsuchende aus der Ukraine untergebracht. Zahlreiche Vereine, Kirchengemeinden und Einrichtungen organisieren Angebote für diese. In Vorpommern-Greifswald leben rund 2.700 Geflüchtete. Ziel sei es, diese schnellstmöglich in Wohnungen unterzubringen, heißt es vom Kreis. Doch der Wohnraum ist knapp. Die Gemeinschaftsunterkünfte sind nahezu komplett belegt. Der Kreis fordert Unterstützung von Land und Bund.

