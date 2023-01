Flüchtlinge: Landrat Schomann sieht Bund in der Pflicht Stand: 28.01.2023 06:11 Uhr Nach den Protesten gegen eine neue Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Nordwestmecklenburg fordert Landrat Schomann die Bundesregierung zum Handeln auf. Nach Einschätzung der Polizei hatte eine Gruppe Rechtsextremer die Stimmung aufgeheizt.

"Die Sorge insgesamt der Gesellschaft muss uns der Bund nehmen", sagte Landrat Tino Schomann (CDU) am Freitagabend in den ARD-tagesthemen mit Blick auf die Proteste gegen die Flüchtlingsunterbringung. 400 Menschen in einer Gemeinde mit 1.600 Einwohnern unterzubringen sei "ein Verhältnis, was nicht passt", räumte der Landrat ein. "Aber die Lage ist so brisant, weil wir keine Unterkunftskapazitäten haben, und schon Sporthallen belegt haben seit November (...)." Er bekomme keine Grundstücke angeboten, so der Landrat: "Ich höre immer nur: nein, nein, nein".

Schomann fordert Abschiebungen und Ressourcen

"Der Bund muss begrenzen und steuern, muss die illegale Migration stoppen und muss die Abschiebeoffensive endlich starten, um auch Kapazitäten freiwerden zu lassen", verlangte Schomann. "Wir laufen in eine Situation, die die Gesellschaft nicht mehr verstehen kann" Er forderte außerdem: "Wir brauchen die Ressourcen und wir brauchen die Möglichkeiten, um das umzusetzen."

Der Kreistag von Nordwestmecklenburg hatte am Donnerstagabend dem Bau einer Container-Unterkunft im Dorf Upahl zugestimmt. Sie soll im März fertiggestellt werden. Dann will der Landkreis Asylsuchende aus kurzzeitig als Unterkünften genutzten Sporthallen in Wismar dort unterbringen.

Stimmung durch Rechtsradikale aufgeheizt

Rund 700 Menschen demonstrierten während der Kreistagssitzung in Grevesmühlen gegen die Pläne. Einige versuchten, sich Zugang zum nicht-öffentlichen Teil der Sitzung zu verschaffen. Etwa 120 Beamte schirmten laut Polizei das Gebäude ab und verhinderten das. Den Angaben der Behörde zufolge waren einzelne Demonstranten vermummt, andere warfen Pyrotechnik und Nebeltöpfe. Zwar kam nach Einschätzung der Polizei der Großteil der Demonstranten in Grevesmühlen aus der bürgerlichen Mitte. Doch seien auch Rechtsextreme sowie Angehörige der Fußballfan- und der Reichsbürgerszene unter den Teilnehmern gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Diese sorgten aus Sicht der Sicherheitskräfte aber maßgeblich dafür, dass sich die Stimmung am Abend vor dem Kreistagsgebäude immer mehr aufheizte.

Pegel verurteilt Eskalation, Ermittlungen eingeleitet

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) betonte, dass Meinungs- und Demonstrationsfreiheit zentrale Grundrechte einer Demokratie seien, er verurteilte die Eskalation aber. Dass bekannte Rechtsradikale und Rechtsextreme versuchten, solche Veranstaltungen für sich zu okkupieren, sei nicht hinnehmbar. "Wenn dies einhergeht mit Störungen von Demonstrationen und dem Versuch, gewaltsam in Tagungsorte demokratisch gewählter kommunaler Entscheidungsgremien einzudringen, ist dies klar demokratiefeindlich", sagte Pegel am Freitag. Die Vorgänge würden strafrechtlich aufgearbeitet. Vier Strafverfahren - unter anderem wegen schweren Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz - wurden eingeleitet.

