Neuer Wohnmobilstellplatz an Doberaner Rennbahn kommt

Der Wohnmobilstellplatz an der historischen Galopp-Rennbahn in Bad Doberan (Landkreis Rostock) kann gebaut werden. Dort sollen 50 Stellplätze und ein Sanitärgebäude entstehen. Allerdings ist der Platz nicht für Dauercamper geplant, sondern vielmehr für einen kurzzeitigen Aufenthalt von ein bis zwei Nächten. Nachdem der Bebauungsplan auslag und alle Genehmigungen vorliegen, gaben am Montag auch die Stadtvertreter Grünes Licht für das Vorhaben. Einige Bäume müssen für die Zufahrt weichen - diese sollen nach Möglichkeit in die Dammchaussee umgepflanzt werden.

