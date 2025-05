Stand: 03.05.2025 13:03 Uhr Verbandsliga: Pampow kassiert Auswärtsniederlage

In der Fußball Verbandsliga musste der MSV Pampow eine Auswärtsniederlage einstecken. Mit 0:2 (0:2) verlor der MSV beim FSV Bentwisch. Schon zur Halbzeit lag Pampow zurück - nach Bentwischer Treffern von Tim Pergande (36.), der per Strafstoß traf, und Philipp Berndt (45.+1). In der zweiten Halbzeit konnte Pampow das Spiel nicht mehr drehen. Nach zuletzt einem Sieg und einem Unentschieden kann sich Pampow im Kampf um den Klassenerhalt nicht entscheidend befreien. Der MSV liegt auf Tabellenplatz 13. In der kommenden Woche hat Pampow den Tabellenletzten SV Warnemünde zu Gast.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 03.05.2025 | 12:40 Uhr