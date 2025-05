Stand: 03.05.2025 08:40 Uhr Springreiter in Groß Nemerow feiern 60 Jahre Vereinsbestehen

Der Reitsportverein Tollense Groß Nemerow (Kreis Mecklenburgsiche Seenplatte) feiert am ersten Mai-Wochenende ein Jubiläum. Er besteht seit 60 Jahren. Aus diesem Anlass findet auf der Anlage am Zachower Wald in Groß Nemerow ein Reitturnier statt. Angereist sind mehr als 100 Reiterinnen und Reiter, die nach Angaben des Vereins rund 300 Starts bestreiten werden. Bis Sonntagnachmittag stehen Springprüfungen in verschiedenen Klassen auf dem Programm. Besuchern wird zudem ein Rahmenprogramm geboten. Dazu gehört unter anderem eine Dogfrisbyshow.

