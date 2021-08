Festival "Airbeat One" auch für dieses Jahr abgesagt Stand: 04.08.2021 10:04 Uhr Eigentlich sollte die "Airbeat One" dieses Jahr als "Limited Edition" stattfinden - nun wurde auch diese abgesagt. Den Veranstaltern war das Risiko einer kurzfristigen behördlichen Absage zu groß.

Norddeutschlands größtes Elektro-Festival, die "Airbeat One" in Neustadt-Glewe, ist für dieses Jahr abgesagt worden. Das haben die Macher des Festivals NDR 1 Radio MV bestätigt.

Nur vorläufige Genehmigung durch die Behörden

Aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Wochen mit steigenden Corona-Infektionszahlen, im Zusammenhang mit der Delta-Variante, habe es für die "Airbeat One" keine finale Zusage gegeben, heißt es in einem Statement des Festivalmanagements, Music Eggert. Die Behörden hätten nur eine vorläufige Genehmigung ausstellen wollen, die sie gemäß der herrschenden Inzidenz jederzeit wieder hätten entziehen können.

Risiko einer kurzfristigen Absage zu groß

Das Risiko, das Festival in letzter Sekunde absagen zu müssen, habe das Management nicht eingehen wollen, hieß es. 15.000 Besucher waren für die "Airbeat One" in einer limitierten Version im September geplant. Der Blick gehe nun auf 2022, hieß es. Die Hoffnung sei, dass das Festival dann in gewohnter Größe mit mehreren Zehntausend Besuchern über die Bühne gehen könne.

Ticketkäufer bekommen Geld zurück

Alle Ticketkäufer bekommen so schnell wie möglich ihr Geld auf das Zahlungsmittel, was bei der Bestellung verwendet wurde, zurückerstattet, teilten die Veranstalter mit. Falls die Bestellung mit einem Gutschein bezahlt wurde, werde die Summe dem ursprünglichen Gutscheininhaber erstattet.

