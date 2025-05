Stand: 06.05.2025 15:43 Uhr Dümmer: Dieb verliert Smartphone bei Moped-Diebstahl

Am Montagabend hat ein Mann in Dümmer (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Simson-Moped entwendet und versteckt. Das Moped stand mit einem Schloss befestigt in einem Carport an der Hauptstraße. Nach Polizeiangaben hat der Tatverdächtige gegen 20 Uhr zugeschlagen. Der Dieb schob die Simson in einen 600 Meter entfernten Wald. Dort wurde das Moped wenig später von einem Zeugen entdeckt. Anhand des Kennzeichens konnte die Polizei herausfinden, wem das Moped gehört. Der Verdächtige wurde nicht gefunden. Jedoch hinterließ er offenbar sein Smartphone in der Nähe des Fundortes. Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun wegen schweren Diebstahls.

