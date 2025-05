Stand: 06.05.2025 15:23 Uhr Wolgast bereitet das Runge-Jubiläum vor

Der Wolgaster Bürgermeister Martin Schröter (parteilos) soll ein Konzept für das Runge-Jubiläum 2027 entwickeln und Fördermittel einwerben. Das haben die Stadtvertreter in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) am Montagabend beschlossen. Philipp Otto Runge gilt neben dem Greifswalder Caspar David Friedrich als bedeutendster Maler der Frühromantik. Er wurde 1777 in Wolgast geboren. Der Festsommer von Juni bis September zu Ehren Runges soll Wolgast bekannter machen.

Obergrenze für Grundschüler festgelegt

Die Stadtvertreter sprachen außerdem über die verfügbaren Plätze in der Grundschule in Wolgast. Sie haben eine Obergrenze von 396 Schülerinnen und Schüler festgelegt. Damit soll die richtige Betreuung der Kinder sichergestellt werden. Außerdem haben die Stadtvertreter eine Spende von 1.500 Euro für die Stadtbibliothek und eine Schenkung über 26.000 Euro für die Feuerwehr angenommen.

