Fast 200 Betrugsfälle via Whats App in MV seit Jahresbeginn Stand: 08.04.2022 06:45 Uhr Die Zahl der Trickbetrügereien mittels WhatsApp ist in Mecklenburg-Vorpommern seit März sprunghaft gestiegen. Gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 hat sich die Zahl der Fälle vervierfacht.

In Mecklenburg-Vorpommern fallen immer mehr Menschen auf Trickbetrüger herein, die sich über den Messengerdienst WhatsApp bei einen melden. Die Polizei in MV registrierte nach eigenen Angaben seit März mehr als 100 Fälle. 198 Fälle waren es seit Jahresbeginn. Den Schaden bezifferte die Polizei auf rund 171.000 Euro. In der zweiten Jahreshälfte 2021 wurden insgesamt nur 49 solcher Trickbetrügereien angezeigt.

Angebliche Töchter, Söhne und Enkel bitten um Geld

In den meisten Fällen wird den Geschädigten vorgemacht, die Kontaktaufnahme komme von einem Familienmitglied, das eine neue Handy-Nummer habe, nachdem das alte Handy kaputt gegangen sei. Kurze Zeit später bitten die angeblichen Töchter, Söhne oder Enkel über WhatsApp wegen einer Notlage um Geld. Allein in diesem Jahr haben die Opfer, die sich bei der Polizei gemeldet haben, dadurch mehr als 171.000 Euro an die Täter überwiesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.04.2022 | 07:00 Uhr