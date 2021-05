Stand: 02.05.2021 13:55 Uhr Evangelische Gemeinden bereiten Konfirmationen in MV vor

Die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Mecklenburg-Vorpommern bereiten derzeit die Konfirmationen vor. Rund 1.100 Konfirmanden haben sich in diesem Jahr angemeldet. Das sind rund 100 weniger als im Vorjahr. Das liegt nicht unbedingt an der Corona-Pandemie. Solche Schwankungen seien normal, sagte ein Sprecher der Kirchenkreise Pommern und Mecklenburg. In gut der Hälfte der 317 Gemeinden wird rund um das Pfingstfest konfirmiert. Ein Drittel der Gemeinden hat die Feiern auf den Sommer oder Herbst verschoben und die anderen ins nächste Jahr verlegt. | 02.05.2021 13:55

