Entscheidung zu Corona-Bürgertests vertagt Stand: 23.06.2022 17:17 Uhr Wer künftig noch kostenlose Coronatests bekommt, werden der Bund und die Länder erst in gut einer Woche festlegen.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen erst nach einem Sondergipfel am 1. Juli die Maßnahmen zur Corona-Pandemie für den kommenden Herbst vorstellen. Auch die Entscheidung, für wen künftig kostenlose Bürgertests zur Verfügung gestellt werden, haben sie vertagt. Bis dahin liege ein Gutachten zur Wirksamkeit der Maßnahmen während der Infektionswelle im vergangenen Winter vor, sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Ressortchefin Petra Grimm-Benne (SPD), zum Abschluss der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) in Magdeburg.

Lauterbach will Bürgertests einschränken

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) kündigte indes nochmal Einschränkungen bei den Bürgertests an. Er wolle anlasslose Coronatests einschränken. Außerdem sollten die Testcenter stärker kontrolliert werden. Der SPD-Politiker betonte jedoch, dass ein kostenloses Testangebot zum Beispiel in Krankenhäusern, in der Pflege und auch vor Großveranstaltungen notwendig sei.

Drese verlangt Spielraum für die Länder

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) bestand darauf, dass ein geändertes Infektionsschutzgesetz es den Ländern ermöglichen müsse, "rechtssicher und zielgenau auf eine sich verschärfende Infektionslage reagieren zu können“. Kostenlose Bürgertests solle es weiterhin für symptomatische Personen und für Kontaktpersonen sowie - unabhängig von Symptomen - für ausgewählte Personengruppen geben.

