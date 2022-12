Stand: 24.12.2022 08:00 Uhr Eldena: Tierrettung warnt vor Ködern mit Rasierklingen

Die Tierrettung Vorpommern-Greifswald warnt Hundebesitzer vor ausgelegten Ködern mit Rasierklingen. Solche Wurststücke wurden in Greifswald in der Pappelallee beim alten Rodelberg und im Strandbad Eldena am Rettungsturm entdeckt. Bei der Polizei sind noch keine Meldungen eingegangen, sagte eine Sprecherin. Wer solche Köder entdeckt, solle Anzeige bei der Polizei erstatten. Denn dabei handelt es sich um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und das kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren geahndet werden.

