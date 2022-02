Ein Rostocker Dirigent während der NS-Diktatur Stand: 13.02.2022 10:54 Uhr Der junge Musiker Walter Frick kommt 1933 für sein erstes Engagement an die Ostseeküste. Während der NS-Diktatur arbeitet er als Dirigent am Rostocker Stadttheater. Sein Leben endet in einer Nervenheilanstalt. Wie Walter Frick starb, war lange ein Familiengeheimnis, das erst seine Enkelin gelüftet hat.

von Carolin Kock

Als Walter Frick mit 25 Jahren nach Rostock kommt, hat er eine glänzende Zukunft vor sich. Schnell steigt er auf: vom Korrepetitor zum zweiten Orchesterleiter. Und er schafft es, dass auch seine Freundin Luise zum Vorsingen kommen darf. Sie singt schon bald als Sopranistin die Hauptrollen in Wagners "Tannhäuser" und "Lohengrin" - während Walter dirigiert. Beide feiern große Erfolge mit jeder Premiere. Doch in der Zeit ihres privaten Glücks haben längst die Nationalsozialisten die Macht übernommen, das geht auch an den Rostocker Kulturbetrieben nicht spurlos vorbei.

Langer Brief an die Mutter

Auf dem Spielplan stehen vor allem deutsche Stücke. Walter Frick schreibt in einem Brief an seine Mutter: "Rostock will sich historische Bedeutung erringen auf folgende Weise: Die Josephs Legende war ¾ einstudiert mit nächtelanger Arbeit fürs Ballett mit einem Apparat und Geldaufwand wie er für wenige Werke gebraucht wird. (…) Nun kommt von Seiten der Partei der Lohn der Arbeit: Das Werk ist unsittlich und wird abgesetzt. Große Entrüstung im Theater, aber niemand wagt ernsthaft zu protestieren. (…) Das stimmt ja hier ist ein fanatischer Parteigeist, gegen den man mit Vernunft nicht ankommt, ohne dabei zu verlieren. Aber was da verzapft wird ist nicht immer im Sinne eines 3. Reiches. Wenn das der Fall wäre, dann gute Nacht deutsche Kultur."

Enkelin recherchiert Familiengeschichte

Wie Walter Frick über diese Veränderungen dachte, erfährt seine Enkelin Julia Gilfert erst Jahrzehnte später. Das Schicksal ihres Großvaters war eine Lücke in der Familiengeschichte, sein Bild hing im Keller hinter einem Schrank. Er sei krank gewesen und früh gestorben, hieß es nur. In der Nacht auf ihren 18. Geburtstag träumt die heute 31-Jährige das erste Mal von ihrem Großvater: "Das war der Auslöser, warum ich angefangen habe zu forschen. Ich kannte ihn nur von einem Bild, habe ihn im Traum gesehen und hatte das Gefühl: Er braucht Hilfe. Und dann habe ich einfach angefangen Fragen zu stellen, das war wie ein Sog.“

Tagebucheinträge der Schwester

Julia Gilfert findet Karten und Briefe ihres Großvaters und zahlreiche Tagebucheinträge seiner Schwester Hedwig. So erfährt sie auch, dass ihre Großeltern früh in die NSDAP eintraten und die musikalischen "Kraft durch Freude"-Abende mitorganisierten. Julia Gilfert hat lange mit dieser Rolle ihres Großvaters gehadert: "Ich glaube, er hat auch mit diesem Widerspruch gekämpft. Einerseits passiert da was im Kulturbereich, was er nicht einordnen kann, was ihm auch nicht zusagt. Andererseits wurde ihm auch klar: Da mitzumachen ist die Bedingung, um überhaupt beruflich Fuß zu fassen."

Zwischen Krieg und Karriere

Die Fricks wohnen in einer damals neu gebauten Wohnsiedlung am ehemaligen Wilhelm-Gustloff-Platz - für damalige Verhältnisse also einfach aber modern. 1937 kommt hier auch ihr erstes Kind Gutrune zur Welt. Mit der Straßenbahnlinie 2 fährt Walter Frick auf dem Weg zu den täglichen Proben im Stadttheater am Neuen Markt vorbei. Julia Gilfert ist sich sicher, dass ihr Großvater bei einer dieser Fahrten im November 1938 auch miterlebt haben muss, wie SA-Männer die Synagoge in der Augustenstraße in Brand setzten. Wie Fensterscheiben zerschlagen und jüdischen Familien aus ihren Wohnungen gezerrt wurden.

In Rostock keine Chance mehr

Was dabei in ihrem Großvater vorging, kann Julia Gilfert heute nur vermuten: "Obwohl er kritisch eingestellt war und alles Militärische ablehnte, war er, glaube ich, jemand, der durchaus weggeschaut hat. Er konnte nicht diese Position beziehen, er konnte es sich nicht leisten, öffentlich darüber zu sprechen. Aber er hat sich auch nicht so aktiv für das Regime eingesetzt, dass man ihn aufgrund dessen befördert hätte." Tatsächlich wird es mit Beginn des Zweiten Weltkriegs für Walter Frick mehr und mehr klar, dass es für ihn in Rostock beruflich nicht mehr weitergeht. Der systemtreue Heinz Schubert aus München bekommt die Stelle als Generalmusikdirektor - ein Wendepunkt für Walter Frick, denn er hatte jahrelang auf diese Stelle hingearbeitet.

Nervenzusammenbruch in der SS-Siedlung

Nur ein neues Engagement als Kapellmeister könnte ihn vor dem Einzug in den Kriegsdienst bewahren. Doch eine Absage folgt der nächsten. Da seine Frau zum zweiten Mal schwanger ist, sucht Walter Frick eine andere Lösung. Schweren Herzens beginnt er im Sommer 1940 in Berlin eine Umschulung zum Musiklehrer. Seine einzige Vertraute in dieser Zeit ist seine Schwester Hedwig. Sie lebt mit ihrem Mann Armin Beilhack in der SS-Siedlung Oranienburg unmittelbar neben dem KZ Sachsenhausen.

Ein Schwager bei der SS

Armin Beilhack scheint das genaue Gegenbild des sensiblen Künstlers Frick zu sein: "hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder" und auf dem Weg zu einer steilen Karriere als Sturmbannführer bei der SS. Sein Schwager Walter mit seinen Sorgen um die Familie, seinen Beruf und den Einzug in den Krieg waren ihm offenbar ein Dorn im Auge, rekonstruiert seine Enkelin bei ihren Recherchen: "Innerhalb dieser SS-Siedlung kannte man sich, man redete und Armin konnte sich das nicht leisten, dass dieser Schwager da ständig auftaucht und auch den Eindruck erweckt, psychisch labil zu sein." Am 6. März 1941 erhält Walter Frick eine Absage für eine Anstellung in Metz. Sie war seine letzte Hoffnung. Er erleidet daraufhin einen Nervenzusammenbruch im Haus seiner Schwester und wird gegen seinen Willen von seinem eigenen Schwager in das Waldsanatorium Bernau eingeliefert.

Tod durch "Traurige Verstimmung"?

Fünf Monate später kommt aus Bernau die Meldung über seinen Tod. Walter Frick stirbt am 7. August 1941 an "trauriger Verstimmung", "Depression" und "Erschöpfung". So steht es zumindest in der Sterbeurkunde, die seine Enkelin Jahre später ausfindig macht. Ausgefüllt wurde sie aufgrund einer mündlichen Aussage von Armin Beilhack – dem Mann, der Walter Frick ausgeliefert hat. Sein Tod fällt genau in den Monat, in dem die organsierte "Aktion T4" zur systematischen Ermordung von 70.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen von Hitler persönlich gestoppt wurde. Doch ausgerechnet für den Todestag von Walter Frick verzeichnet das Bundesarchiv noch einen Abtransport aus Bernau in eine zentrale Tötungsanstalt.

"Tod in der Gaskammer wahrscheinlich"

Für den Historiker Robert Parzer ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass Walter Frick keines natürlichen Todes gestorben ist: "Herr Frick war nicht alt, er war nicht chronisch krank. Da würde es mich sehr wundern, wenn ein physisch gesunder Mensch derart schnell körperlich abbaut, dass er eines natürlichen Todes stirbt. Viel wahrscheinlicher ist es, dass er über eine andere Anstalt in einem Sammeltransport nach Brandenburg an der Havel gebracht wurde und noch am selben Tag in einer Gaskammer ermordet worden ist." Es könne für eine Tötung ausgereicht haben, dass Walter Frick seelisch angeschlagen war und womöglich an Depressionen litt, so Parzer.

"Ich habe unsere Familie vollständig gemacht"

Ein Jahr nach dem Tod Walter Fricks wird Armin Beilhack an die russische Front versetzt, wo er 1943 fällt. Dass er seinen Schwager gegen seinen Willen nach Bernau bringen ließ und damit wohl wissentlich seinen Tod in Kauf nahm, darüber schweigt seine Frau Hedwig über Jahrzehnte. Auch Walters Frau Luise spricht nie wieder über die letzten Monate ihres Mannes. Enkelin Julia Gilfert hat deshalb vor allem in Briefen und Tagebüchern recherchiert, fand aber auch im Bundesarchiv den Wehrmachtseinzug ihres Großvaters und das Telegramm seiner letzten Absage für eine Anstellung. Wie ihr Großvater tatsächlich gestorben ist, wollte sie gar nicht so genau wissen. Viel wichtiger ist ihr, dass sie rekonstruieren konnte, wie er gelebt hat. "Himmel voller Schweigen – Fragmente einer Familiengeschichte" heißt das Buch, dass sie am Ende ihrer Suche geschrieben hat. "Ich habe unsere Familie wieder vollständig gemacht: Ich habe einen Großvater und mein Vater hat einen Vater." Seit der Recherche hängt auch das Foto von Walter Frick wieder im Wohnzimmer zwischen all den anderen Familienbildern.

