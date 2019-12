Stand: 16.12.2019 05:47 Uhr

EU-Beratungen über Hilfen für Ostseefischer

Die EU-Fischereiminister beraten heute in Brüssel über mögliche Hilfen für Fischereibetriebe. Grund sind die erneut gekürzten Fangmengen in der Ostsee. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, die Fischer in der östlichen Ostsee zu unterstützen. Für diesen Bereich gilt ab dem kommenden Jahr quasi ein Fangverbot für den Dorsch.

Hilfen für östliche Ostsee bringen deutschen Fischern nichts

Deutschen Fischern würden diese Hilfen allerdings kaum etwas bringen, sie gehen überwiegend in der westlichen Ostsee auf Fischfang. Für die westliche Ostsee hatte die EU zwar keine Fangverbote ausgesprochen, aber die Fangquoten stark gesenkt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) fordert, die Hilfen auszudehnen.

Bund plant Hilfen ein

Im November hatte die Bundesregierung bereits Hilfen in Höhe von rund vier Millionen Euro für die deutschen Ostseefischer für 2020 eingeplant - als Reaktion auf die Absenkung der Fangquoten. Die EU hatte die Fangmengen für Dorsch in der westlichen Ostsee 2020 um 60 Prozent gesenkt, für Hering sogar um 65 Prozent. Die deutschen Fischer sind überwiegend in der westlichen Ostsee auf Fischfang.

