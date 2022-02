Dringend gesucht: Neues Quartier für Kreative in Rostock Stand: 07.02.2022 10:39 Uhr Grafiker, Programmierer, Filmemacher - die Kreativwirtschaft boomt und das "Warnow Valley" in Rostock hat sich in den vergangenen Jahren zum Mittelpunkt eines sehr dynamischen Netzwerkes entwickelt. Jetzt allerdings droht der Abriss.

von Katja Bülow

Noch vor sieben Jahren standen die Baracken etwas oberhalb des Rostocker Stadthafens leer. Dann eroberten kreative Jungunternehmer die alten Räume, entwickelten sie zu etwas ganz Neuem: Ihrem "Warnow Valley", in dem sie arbeiten, Ideen schmieden und sich auf kurzem Wege gegenseitig unterstützen können. Hier werden teilweise Schnitte für Hollywoodfilme gemacht, hier entstehen Videos für den Rapper Marteria und Musik für den Tatort. Hier sitzen Programmierer, Grafiker, Bands - alles in allem sind mittlerweile 72 Akteure in dem als Verein organisierten Kreativquartier zuhause. Vorstandsmitglied Karolin Quandt erzählt: "Fast jede Woche kommen fünf bis zehn Anfragen von Leuten, die auch gerne hierher kommen würden, die können wir nur auf unsere Warteliste verweisen."

Branche boomt: Fast 18.000 Erwerbstätige in MV

Es ist eng geworden im "Warnow Valley". Der Platz in manchen Büros ist mit drei oder vier Schreibtischen schon mehr als gut genutzt. Durch die dünnen Fenster pfeift der Wind, die Baracken sind in keinem guten Zustand. Karolin Quandt bedauert: "Allmählich wird dieses Provisorium der Professionalität der Akteure nicht mehr gerecht." Zu alledem lärmen draußen vor dem Fenster die Baufahrzeuge - der Eigentümer der Fläche hat bereits mit den Vorbereitungen für eine Einebnung des Areals angefangen. Wohnhäuser sollen an dieser Stelle entstehen, die Baracken müssen spätestens im Sommer weichen.

Immerhin: Die Bürgerschaft hat im September vergangenen Jahres beschlossen, bei der Suche nach einem neuen Quartier zu helfen. Schließlich ist die Branche in den vergangenen Jahren deutschlandweit zu einem der wichtigsten Wirtschaftszweige geworden. Mit einem Umsatz von gut 174 Milliarden Euro hat sie im Jahr 2019 sogar die chemische Industrie, die Energieversorger und die Finanzdienstleister überholt. In Mecklenburg-Vorpommern arbeiten derzeit fast 18.000 Menschen in der Kreativwirtschaft. Rostock ist für viele von ihnen ein wichtiges Zentrum geworden.

Kurse und Veranstaltungen für jedermann geplant

"Wohin mit Kreativität?“ So steht es derzeit auf Plakaten überall in der Stadt. Das Problem bei der Standortsuche, so Karolin Quandt: "Es genügt nicht, einfach hundert neue Einzelbüros anzumieten." Denn das Pfund, mit dem die Kreativen in ihrem bisherigen Quartier wuchern, ist ihre Nähe zueinander, die Möglichkeit, in wechselnden Kooperationen gemeinsam Aufträge zu bearbeiten. Illustrator Florian Kasch erzählt: "Hier habe ich eine Tür weiter jemanden, der meine Illustrationen animieren kann, noch eine Tür weiter ist einer, der den Ton dazu macht. Und ich habe ein Netzwerk, durch das ich ständig neue Aufträge bekomme."

Rostocks Bürgerschaft hat sich darüber hinaus zum Ziel gesetzt, das Kreativquartier auch für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Kurse, Veranstaltungen und Ausstellungen könnten das Angebot in der Stadt langfristig bereichern. Dafür allerdings muss erst einmal ein passender Ort gefunden werden, der noch dazu zentral gelegen sein sollte - eine schwierige Suche, denn Leerstand oder freie Flächen sind in der größten Stadt des Landes schon seit langem eine Seltenheit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 07.02.2022 | 16:15 Uhr