Stand: 28.02.2023 08:26 Uhr Demonstrationen in MV gegen Energie- und Flüchtlingspolitik

In Mecklenburg-Vorpommern haben rund 2.500 Menschen gegen weitere Waffenlieferungen im Ukraine-Krieg und die Energie- und Flüchtlingspolitik des Bundes protestiert. Laut Polizei versammelten sich die Demonstranten am Montagabend in 17 Städten. Nach mehreren Monaten ohne Proteste kamen auch in Schwerin erstmals wieder 150 Menschen unter dem Motto "Wir wollen Frieden und Sicherheit" zusammen. Mit 340 Demonstranten zählte Rostock die meisten Teilnehmer. Weitere Proteste gab es unter anderem in Greifswald, Pasewalk, Grimmen, Neustrelitz, Teterow und Wismar.

