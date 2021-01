Corona in den Pflegeheimen: Immer mehr Infektionen Stand: 28.01.2021 06:54 Uhr Knapp 1000 Senioren und 454 Mitarbeiter in Pflegeheimen in MV sind derzeit mit dem Corona-Virus infiziert. Bislang sind nach offiziellen Angaben mehr als 180 Bewohner im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben.

Große Probleme gibt es zum Beispiel im Vitanas-Pflegeheim in Ueckermünde: Von den 217 Bewohnern sind knapp 100 mit dem Virus infiziert, sechs sind mit oder an einer Corona-Infektion gestorben. Aktuell ist die Hälfte der Belegschaft in Quarantäne beziehungsweise selbst erkrankt und kann derzeit nicht arbeiten. Die verbliebenen Mitarbeiter arbeiten nach Angaben der Gewerkschaft verdi am Limit. Nicht selten müssten sie Doppelschichten leisten oder bis zu 15 Tage am Stück arbeiten. Die Unternehmensleitung mit Sitz in Berlin teilte mit, alles Notwendige getan zu haben um die Mitarbeiter zu entlasten. Die Pflege und Betreuung der Bewohner sei zu jedem Zeitpunkt sicher gestellt.

Heimaufsicht stellt keine Mängel fest

Die Heimaufsicht des Kreises Vorpommern-Greifswald hat die Einrichtung in Ueckermünde kontrolliert. Die Hygiene-Vorgaben würden erfüllt, heißt es aus der Kreisverwaltung. Allerdings versehe das Personal den Dienst unter starken Belastungen. Für entlastende Maßnahmen aber sei das Unternehmen verantwortlich. In anderen Heimen im Land helfen mittlerweile auch Bundeswehrsoldaten aus. So eine Anforderung gebe es aber für das Heim in Ueckermünde nicht. Die Gewerkschaft verdi führt an, dass angesichts der notwendigen Hygienemaßnahmen eigentlich mehr Personal nötig wäre.

Corona-Infektionen: Lage in vielen Heimen problematisch

In Mecklenburg-Vorpommern grassiert das Coronavirus derzeit insbesondere in Alten- und Pflegeheimen. Mehr als 40 Prozent aller derzeitigen Infektionen stehen laut aktuellen Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) im Zusammenhang mit Alten- und Pflegeheimen. Auch besonders stark betroffen ist der Landkreis Ludwigslust-Parchim. Der Landrat von Ludwigslust-Parchim, Stefan Sternberg (SPD), sprach im NDR von einer "sehr angespannten Situation in allen Einrichtungen." Der Druck auf Heimleitungen und Mitarbeitern sei "gewaltig". Dies hätten ihm die Heim- und Pflegeleiter im Kreis am Montag in einer Telefonschalte bestätigt.

Hoffnung auf die zweite Impfung

Trotz der angespannten Lage in den Heimen hat Sternberg eine "große Hoffnung": die Zweitimpfung. "Wir sind in einer Woche so weit, dass wir als Landkreis alle Pflegeheime zweitgeimpft haben - außer die, in denen wir ein besonderes Ausbruchsgeschehen haben." In solchen Heimen müsse später geimpft werden, denn es sei nicht möglich, auf eine bestehende Virenlast noch eine zusätzliche hinzuzugeben. Laut Sternberg sind dies insgesamt vier Einrichtungen. Der Landrat hofft, dass in gut zwei Wochen eine klare Tendenz im Landkreis sichtbar werde, dass die Inzidenz fällt. "Eigentlich müssten dann die Infektionszahlen und auch die schweren Verläufe runtergehen. Das ist unsere Hoffnung." Nach Angaben des Sozialministeriums vom Mittwoch sind bislang in insgesamt 86 Prozent der vollstationären Altenpflegeeinrichtungen im Land Erstimpfungen und in 29 Prozent Zweitimpfungen durchgeführt worden.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

