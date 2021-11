Corona in MV: 447 Neuinfektionen, Warnampel bleibt landesweit "rot" Stand: 28.11.2021 16:44 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden seit Sonnabend 447 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt auf 400,9, die Landes-Hospitalisierungsinzidenz steigt auf 10,6. Die Corona-Ampel für das ganze Land bleibt auf "rot".

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern seit Sonnabend um 447 Fälle gestiegen (Stand: Sonntag 16:12 Uhr). Die Zahl der Todesfälle stieg auf 1.327 (+2). Den Angaben des LAGuS zufolge wurden mit Stand Freitag im Nordosten bislang 2.268.129 Impfdosen verabreicht. Demnach sind 1.110.893 Menschen mindestens einmal geimpft worden (Impfquote 69,0 Prozent). Vollständig geimpft sind 1.074.521 Menschen (Impfquote 66,7 Prozent) und 146.095 Menschen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten (Impfquote 9,1 Prozent).

Hospitalisierungsrate liegt bei 10,6

Der Inzidenzwert der Corona-Patienten, die innerhalb von sieben Tagen je 100.000 Einwohner zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurden, steigt auf 10,6 (+0,8). Nach Zahlen des LAGuS und des Gesundheitsministeriums werden landesweit derzeit 352 (+-0) Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt, von ihnen liegen laut LAGuS 78 (+1) auf einer Intensivstation. Laut Intensivregister (Stand: Sonntag, 16:05 Uhr) werden 42 (+5) Patienten invasiv beatmet. Das Register weist für Mecklenburg-Vorpommern 489 belegte und 108 freie Intensivbetten aus.

Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen steigt auf 400,9

Die höchste Hospitalisierungs-Inzidenz haben die Landkreise Ludwigslust-Parchim mit 21,7, Mecklenburgische Seenplatte mit einem Wert von 17,1 und der Landkreis Vorpomern-Greifswald mit 8,9. Im Landkreis Vorpommern-Rügen beträgt der Wert 8,0, im Landkreis Rostock 7,8, in Schwerin 7,3 und in Rostock 6,7. Der Landkreis Nordwestmecklenburg weist mit 1,9 den niedrigsten Wert auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern nur noch ein Nebenkriterium für die Festlegung der Corona-Schutzmaßnahmen. Sie steigt auf 400,9 (+11,6). Den höchsten Neuinfektions-Inzidenzwert hat der Kreis Vorpommern-Greifswald mit 497,1, den niedrigsten hat der Kreis Nordwestmecklenburg mit 240,5.

184 Neuinfektionen im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Die meisten Neuinfizierten meldete der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 184. Die Hansestadt Rostock registrierte 79 neue Infektionen, im Landkreis Vorpommern-Rügen waren es 69 und im Landkreis Rostock 48. Die Mecklenburgische Seenplatte zählte 37 weitere Corona-Infektionen. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim meldete 25, der Kreis Nordwestmecklenburg 25 und die Stadt Schwerin keine neuen Infektionen.



In der Mecklenburgischen Seenplatte gelten verschärfte Corona-Regeln

Auf der neu justierten risikogewichteten Stufenkarte wird der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weiterhin "rot" eingestuft. Dort gelten verschärfte Maßnahmen. Auch im Landkreis Rostock und seit heute auch in der Hansestadt Rostock steht die Warn-Ampel auf "rot". Bis auf das "gelb" eingestufte Nordwestmecklenburg stehen die übrigen Regionen des Landes auf "orange". Allerdings ist das Land insgesamt "rot" eingestuft. Gilt dies noch einen weiteren Tag, treten Mitte kommender Woche in ganz Mecklenburg-Vorpommern verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft.

Infektionsgeschehen an Schulen und Kitas gestiegen

Das LAGuS veröffentlicht unter der Woche auch Zahlen zur Lage in den Schulen und in den Kitas sowie in den Altenheimen. Demnach gibt es bei den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern mit Stand Freitag 170 (+-0) aktive Infektionsgeschehen. Betroffen sind 545 Schüler (+27) und 20 Lehrkräfte beziehungsweise Mitarbeitende (-5). Bei den Kitas und Horten meldet das LAGuS in 79 (+13) Einrichtungen aktive Infektionsgeschehen. Betroffen sind 123 Kinder (+23) und 56 Mitarbeiter (+12). Aus den Altenpflegeeinrichtungen meldete das LAGuS 17 aktive Infektionsgeschehen (-2). Betroffen sind 137 Bewohner (-11) und 57 Mitarbeiter (-1).

Wen erfasst die Statistik? In der täglichen Corona-Statistik des LAGuS sind nur Menschen erfasst, die in Mecklenburg-Vorpommern ihren Erstwohnsitz haben. Das LAGuS gibt darüber hinaus regelmäßig Berichte über Infektionen bei Gästen heraus. Das sind all jene Menschen, bei denen eine Infektion in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt wurde, die aber keinen Erstwohnsitz im Land haben.



Karte nach gewichteten Ampelstufen eingefärbt



Die grafische Aufbereitung als Landkarte zeigt die Ampelstufen der risikogewichteten Karte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Die Zahlenwerte zeigen den Inzidenzwert jeder Region. Die Einfärbung des jeweiligen Bereichs orientiert sich aber an der risikogewichteten Karte: dabei finden auch die Anzahl der Patienten im Krankenhaus und auf Intensivstationen eine Rolle. Dies soll einen genaueren Überblick auf das Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern ermöglichen. Der Inzidenzwert allein hat darum nicht allein Einfluss auf die Ampelstufenfarbe.

