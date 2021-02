Corona in MV: 169 Neuinfektionen, zwei weitere Todesfälle Stand: 13.02.2021 17:17 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern haben die Behörden seit Freitag 169 neue Corona-Infektionen registriert, es gab zwei weitere Todesfälle. Der Inzidenzwert steigt landesweit auf 66,4.

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern seit Freitag um 169 Fälle gestiegen (Stand: Sonnabend 15:58 Uhr). Das sind elf Fälle weniger als am Vortag, aber 16 Fälle mehr als am Sonnabend vor einer Woche. Insgesamt wurden dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) seit März 2020 im Land 22.274 Infektionen gemeldet. Laut einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind in Mecklenburg-Vorpommern 19.103 (+214) der positiv getesteten Menschen von einer Covid-19-Erkrankung genesen. Die Zahl der Todesfälle im Nordosten stieg um zwei auf insgesamt 628. In der Regel sind die Zahlen am Wochenende jedoch niedriger, weil weniger Covid-19-Fälle an das RKI übermittelt werden als an anderen Wochentagen. Den Angaben des LAGuS zufolge wurden bislang im Nordosten 92.448 Impfdosen verabreicht (Stand 12. Februar). 60.805 Menschen haben demnach die erste Impfung erhalten, 31.643 auch schon die zweite. Die Behörde wies darauf hin, dass die Zahlen niedriger als am Vortag sind, weil sie nachträglich korrigiert wurden.

Inzidenzwert in MV steigt leicht auf 66,4

Landesweit stieg der Inzidenzwert von 64,7 auf 66,4 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen Wochenfrist. Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 84,4. Mecklenburg-Vorpommern gilt damit weiterhin als Risikogebiet. Im Kreis Vorpommern-Greifswald liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 188,0. Schwerin hat einen Inzidenzwert von 88,9. Die Mecklenburgische Seenplatte meldet einen Wert von 62,4. Für den Landkreis Nordwestmecklenburg registrierten die Behörden einen Wert von 55,3 und für Ludwigslust-Parchim von 53,8. Im Landkreis Rostock liegt der Wert bei 36,1, in der Hansestadt Rostock bei 20,1. Der Landkreis Vorpommern-Rügen meldet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 25,4.

Aktuell 321 Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus

Nach den jüngsten Zahlen des LAGuS und des Gesundheitsministeriums werden landesweit derzeit 321 (-31) Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus behandelt, 66 (-4) von ihnen liegen auf einer Intensivstation. Laut Intensivregister werden 30 (-1) Covid-19-Patienten beatmet. Das Register weist für Mecklenburg-Vorpommern 509 belegte und 124 freie Intensivbetten aus (Stand: Sonnabend 16:19 Uhr).

41 Neuinfektionen in Vorpommern-Greifswald

Die meisten Infizierten gab beziehungsweise gibt es nach Angaben des LAGuS mit bislang 5.081 (+24) Infektionen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Im Kreis Vorpommern-Greifswald sind es insgesamt 4.998 (+41) Fälle. Im Kreis Ludwigslust-Parchim gibt es bislang 3.448 (+38) Infektionen. Im Landkreis Vorpommern-Rügen wurden 2.068 (+8) Infektionen gemeldet. Im Landkreis Rostock registrierten die Behörden 1.856 (+20) Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Für den Landkreis Nordwestmecklenburg meldet das LAGuS 1.859 (+12) Fälle. Die niedrigsten Gesamtzahlen weisen weiterhin die Landeshauptstadt Schwerin mit 1.544 (+13) und die Hansestadt Rostock mit 1.420 (+13) Fällen auf.

Aktive Infektionsgeschehen in 37 Altenpflegeeinrichtungen in MV

Seit Ende Januar veröffentlicht das LAGuS auch Zahlen zur Lage in den Altenheimen sowie Schulen und Kitas. Demnach gibt es mit Stand Freitag in 37 (+2) Altenpflegeeinrichtungen aktive Infektionsgeschehen. 878 Bewohner (+12) und 428 Mitarbeiter (+9) sind betroffen. Außerdem gibt es an sieben Schulen (-1) sowie 13 Kitas und Horten (-5) aktive Infektionsgeschehen. Betroffen sind in den Schulen drei Schüler (-1) und vier Lehrer und Mitarbeiter (+-0). In den Kitas und Horten haben sich 29 Kinder (-2) und 16 Erzieher und Mitarbeiter (-17) mit dem Virus infiziert.

Wen erfasst die Statistik? In der täglichen Corona-Statistik des LAGuS sind nur Menschen erfasst, die in Mecklenburg-Vorpommern ihren Erstwohnsitz haben. Das LAGuS gibt darüber hinaus regelmäßig Berichte über Infektionen bei Gästen heraus. Das sind all jene Menschen, bei denen eine Infektion in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt wurde, die aber keinen Erstwohnsitz im Land haben.

