Corona: Vorpommern-Greifswald verschärft Schutzmaßnahmen Stand: 27.10.2020 06:23 Uhr Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat verschärfte Corona-Maßnahmen erlassen. So ist die Zahl der Gäste bei Feiern zu Hause und in Gaststätten jetzt begrenzt.

Aufgrund steigender Corona-Zahlen hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald seine Maßnahmen verschärft. Von Dienstag an dürfen sich bei Treffen in privaten Räumlichkeiten nur noch maximal 15 Menschen treffen, wie der Landkreis am Montag mitteilte. In Gaststätten liegt die Grenze bei maximal 25 Teilnehmern. In Einkaufszentren und auf Märkten besteht Maskenpflicht, in Pflegeeinrichtungen und für betreutes Wohnen ebenfalls. Personen aus in- und ausländischen Risikogebieten ist es untersagt, diese Einrichtungen zu betreten.

Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt

"Die Lage ist sehr ernst. Derzeit haben wir 118 aktive Fälle - so viele wie noch nie", sagte Landrat Michael Sack (CDU). "Und stündlich laufen neue Fälle bei uns im Gesundheitsamt auf." Der Landkreis hatte die Marke von 35 Neuinfektionen in einer Woche pro 100.000 Einwohner überschritten. Die verschärften Maßnahmen gelten demnach bis auf Weiteres. Die Landesregierung hatte sich darauf verständigt, dass bei Überschreiten des Inzidenzwertes von 35 strengere Maßnahmen gelten sollen. Dieser Wert muss mindestens 14 Tage in Folge unterschritten werden, bevor die Regelungen wieder gelockert werden.

