Drei Vollsperrungen gleichzeitig auf der B96

Wer im Mai mit dem Auto auf der B96 unterwegs ist, muss sich gleich auf drei Vollsperrungen einstellen. Auf dem A20-Zubringer zwischen Miltzow (Landkreis Vorpommern-Rügen) und der Autobahn müssen seit Montag Nachbesserungsarbeiten durchgeführt werden. Im vergangenen Jahr wurde auf dem Abschnitt bereits die Fahrbahndecke erneuert. Das Straßenbauamt Stralsund hat allerdings wesentliche Mängel entdeckt, die noch vor den Sommerferien beseitigt werden müssen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 16. Mai an. Die Umleitung führt über Wilmshagen und die B194 zur A20-Anschlussstelle Grimmen-Ost.

Fahrbahn zwischen Kubbelkow und Bergen-Mitte wird saniert

Ebenfalls am Montag haben die Arbeiten zwischen Kubbelkow und Bergen-Mitte (Landkreis Vorpommern-Rügen) begonnen. Bis Ende Mai wird die Fahrbahndecke zwischen der Tankstelle in Kubbelkow und der Kreuzung mit der L301 in Bergen erneuert. Die Vollsperrung ist nötig, weil die Straße nicht breit genug ist, um nur eine Spur zu sperren, heißt es vom Straßenbauamt. Die Umleitung führt über Samtens, Gingst und Bergen. Weil die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, könnten sich noch Änderungen ergeben, teilt das Amt weiter mit.

Rügenbrücke ab Mittwoch einen Monat lang gesperrt

Von Mittwoch an wird außerdem die Rügenbrücke voll gesperrt. Wie das Straßenbauamt mitteilt, muss zwischen der Anschlussstelle Stralsund-Altstadt und der Brücke die Fahrbahndecke mit den darin eingebauten Markierungsleuchtknöpfen erneuert werden. Auch die Anzeigetechnik soll modernisiert werden. Seit Ende April wird der Verkehr über den Standstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. Ab Mittwoch ist eine Vollsperrung bis Anfang Juni nötig. Die Umleitung führt von der Abfahrt Hafen/Ozeaneum über die L296 bis zur Abfahrt Altefähr und umgekehrt für die Gegenrichtung.

