Stand: 12.04.2020 07:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: Schwesig fordert Mundschutzpflicht

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat sich für eine Mundschutzpflicht ausgesprochen. Sie sieht die Pflicht als Bedingung dafür, die Beschränkungen in der Corona-Krise wieder zu lockern. "Wir werden das öffentliche Leben nur schrittweise hochfahren können. Dazu brauchen wir zusätzliche Maßnahmen wie einen Mundschutz für alle", sagte Schwesig der "Bild am Sonntag". Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch über die nächste Phase im Kampf gegen das Coronavirus beraten. Dann soll es auch um die Frage gehen, wie es mit den bislang bis zum 19. April befristeten Kontaktbeschränkungen und weiteren Maßnahmen weitergeht.

Vier neue Infektionen in MV - 604 ingsgesamt

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit Freitag vier neue Coronavirus-Infektionen registriert worden. Damit stieg die Zahl der insgesamt im Nordosten registrierten Fälle auf 604 (Stand: Sonnabend 17:00 Uhr). Das teilten das Gesundheitsministerium Mecklenburg-Vorpommern und das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGuS) mit. 88 Personen mussten oder müssen in Krankenhäusern behandelt werden, 15 von ihnen auf Intensivstationen. Weitere Sterbefälle gab es seit Freitag nicht. Damit bleibt es bei elf Toten, die mit dem Virus infiziert waren.

Jetzt 73 Fälle im Landkreis Vorpommern-Rügen

Die meisten Infizierten gibt es weiterhin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (102). Danach folgen der Landkreis Vorpommern-Greifswald (101), Schwerin (86) und der Landkreis Vorpommern-Rügen (73). In der Hansestadt Rostock sind es 72, in Nordwestmecklenburg 60, in Ludwigslust-Parchim 58 und im Landkreis Rostock 52.

Vermutlich 315 Menschen genesen

Die Anzahl inzwischen genesener Personen ist nicht meldepflichtig und wird nicht statistisch erfasst. Laut einer Schätzung des Robert Koch-Instituts sind in Mecklenburg-Vorpommern jedoch 315 Personen der positiv getesteten Menschen von einer Covid-19-Erkrankung genesen. Insgesamt wurden bislang mindestens 22.300 Corona-Tests im Nordosten analysiert.

