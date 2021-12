Corona-Pandemie: Viele Menschen in MV lassen sich jetzt impfen Stand: 28.12.2021 12:03 Uhr Der Impfstützpunkt am Flughafen Laage erlebte einen regelrechten Ansturm während der Weihnachtsfeiertage, jetzt haben auch andere Impfstützpunkte im Land wieder geöffnet.

Allein am Montag wurden in Rostock 1.000 Dosen für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen verimpft. Mit diesem Andrang hatten die Verantwortlichen nicht gerechnet. Deshalb werden jetzt die Öffnungszeiten beispielsweise im Impfzentrum Lütten-Klein im "Warnowpark" um zwei Stunden verlängert. Dort wird auch ohne Termin geimpft. Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Die Linke) freut sich über die hohe Resonanz. Die Wartezeiten seien erträglich und wer seine Dokumente schon ausgefüllt mitbringe, spare nochmal deutlich Zeit, so Bockhahn.

Weitere Informationen Corona Infoportal MV - Impfungen mit und ohne Termin Über das zentrale Portal finden Sie alle Impfaktionen im Land für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen, sowie Kinderimpfungen. extern

Geschenke umtauschen und impfen in Schwerin

Auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte erlebten die Impfstützpunkte und Impfteams einen regen Zulauf. In Neubrandenburg haben sich am Montag 650 Menschen eine Spritze gegen das Corona-Virus geben lassen. In Waren etwa 200, heißt es aus der Kreisverwaltung. In der Gemeinde Wokuhl-Dabelow südlich von Neustrelitz verimpfte der eingesetzte Arzt 160 Dosen. In Schwerin gab es fast 1.000 Impfungen im Impfstützpunkt im Schlossparkcenter. Die zuständige Impfmanagerin beobachtet, dass die Menschen Urlaub haben und neben dem Umtausch von Geschenken sich auch gleich impfen ließen.

Gute Auslastung, dennoch freie Termine

Auch der Impfstützpunkt in Greifswald ist sehr gut ausgelastet. Am Montag ließen sich dort 770 Menschen impfen. Eigentlich sollte um 18 Uhr Schluss sein, doch es standen immer noch Leute an. Mittwoch und am Wochenende gibt es noch freie Termine. Im Kreis Vorpommern-Rügen wird mit Termin in Stralsund, Bergen und Grimmen geimpft. Alle Termine mit Moderna für diese Woche sind in dort ausgebucht, für eine Imfpung mit Biontech gibt es noch freie Termine.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Gesetzgeber muss Triage "unverzüglich" regeln Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass Menschen mit Behinderung dabei geschützt werden müssen. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: Die Nachrichten | 28.12.2021 | 12:00 Uhr