Corona: Milchbauern demonstrieren gegen Preisverfall

Milchbauern aus Mecklenburg-Vorpommern haben am Vormittag vor dem Landwirtschaftsministerium in Schwerin gegen den Preisverfall ihrer Produkte protestiert. Die Branche befindet sich wegen der Corona-Pandemie in einer schweren Krise. Direkt vor dem Haupteingang des Agrarministerium stapelten sie 4.000 Kilogramm Milchpulver - als Symbol für die Krise. Wegen der Pandemie seien weltweit Absatzmärkte für Milch, Joghurt oder Quark weggebrochen - beispielsweise in China.

Milchbauern lehnen Pläne für Milchpulver-Einlagerung ab

Auch von deutschen Großverbrauchern und Gastronomen seien diese Produkte in den vergangenen Wochen kaum nachgefragt gewesen. Die Europäische Union plädiert dafür, Milchpulver freiwillig einzulagern, um so die Milchmenge zu reduzieren und der Krise zu begegnen. Das lehnen viele Milchbauern ab.

Rohmilchpreis zu niedrig, um kostendeckend zu produzieren

Sie fordern, Milchüberschüsse befristet zu reduzieren. Dies solle für alle Landwirte verbindlich gelten - europaweit. Ansonsten drohe ein erneuter Preissturz, sagte der Landessprecher des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter, Georg Maas. Momentan liegt der Rohmilchpreis pro Liter bei 28 bis 34 Cent. Ein fairer Milchpreis, mit dem die Bauern kostendeckend produzieren können, müsse oberhalb der 40-Cent-Marke liegen, so Maas.

