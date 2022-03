Corona: Laborbestätigung reicht in MV als Nachweis für Isolation Stand: 29.03.2022 14:20 Uhr Corona-Infizierte benötigen ab sofort in Mecklenburg-Vorpommern keinen Bescheid vom Gesundheitsamt mehr für den Nachweis ihrer Isolationszeit. So sollen die Gesundheitsämter entlastet werden.

Aufgrund der anhaltend hohen Infektionszahlen und dem Abzug der Bundeswehr-Helfer sind die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr in der Lage, Infektionsnachweise auszustellen. Deshalb soll das Verfahren nun geändert werden, wie Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Schwerin erklärte.

"Es genügt der PCR-Labornachweis"

Infizierte benötigen ab sofort nicht mehr den entsprechende Bescheid beim Gesundheitsamt. "Es genügt der PCR-Labornachweis", so Drese. Dieser sei Beleg für den Beginn der Isolation und auf dieser Grundlage könne später auch die Ausstellung des digitalen Genesenen-Zertifikates beantragt werden. Mit diesem Schritt sollen die Gesundheitsämter entlastet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.03.2022 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus