Stand: 29.09.2020 06:26 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona-Krise treibt das Land in die Neuverschuldung

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Mecklenburg-Vorpommerns rot-schwarze Landesregierung plant wegen der Corona-Krise noch in diesem Jahr weitere neue Schulden. Nach internen Planungen geht es um zusätzlich knapp zwei Milliarden Euro - das wären mehr als 20 Prozent des laufenden Haushalts. Über Details berät das Kabinett am Vormittag auf einer Klausur in Basthorst bei Schwerin. Die Landesfinanzen hätten sich durch Corona "massiv verschlechtert", heißt es in einer Übersicht des Finanzministeriums. Dennoch: der Haushalt befinde sich zwar in einer angespannten, aber "noch beherrschbaren Lage".

Schuldenbremse wegen "Corona-bedingten Mehrbedarfen" ausgesetzt

Das Problem für Finanzminister Reinhard Meyer (SPD): Die Steuern sinken wegen der Corona-Krise massiv, gleichzeitig steigen die Ausgaben - auch wegen der Corona-Hilfen für die Wirtschaft. Die Landesregierung setzt die eigentlich geltende Schuldenbremse aus. Zu den 700 Millionen Euro Neuverschuldung aus dem Frühjahr sollen offenbar noch einmal knapp zwei Milliarden Euro hinzukommen - das wäre ein neuer Schuldenrekord. Das Finanzministerium spricht von "Corona-bedingten Mehrbedarfen", die über eine Nettokreditaufnahme finanziert werden sollen.

Weitere Informationen Corona-Ticker: Schwesig gegen einheitliche Feier-Regeln Beim heutigen Corona-Gipfel mit der Kanzlerin geht es auch um die Frage, ob es einheitiche Regeln für Privatfeiern geben soll. MV-Ministerpräsidentin Schwesig ist dagegen. Mehr News im Live-Ticker. mehr

Mittel für Bildung, Gesundheit, Digitalisierung und Kommunen

Die Landesregierung will dabei zum Start in das Wahljahr 2021 vor allem Geld in die Bildung (155 Millionen Euro), die Gesundheit (460 Millionen), in die Digitalisierung (480 Millionen) und die Kommunen (400 Millionen) stecken. Teilweise werden Maßnahmen, die eigentlich bis 2024 geplant waren, vorgezogen. Über Details wollen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Finanzminister Meyer und Innenminister Lorenz Caffier am frühen Nachmittag informieren. Der neue Nachtragshaushalt soll im Oktober in erster Lesung im Landtag beraten und im Dezember verabschiedet werden.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 29.09.2020 | 06:00 Uhr