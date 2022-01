Corona: Bald Impfangebote an Schulen in MV? Stand: 14.01.2022 14:57 Uhr Mecklenburg-Vorpommern erwägt, Kindern und Jugendlichen auch an Schulen Impfungen anzubieten. Das Bildungs- und das Gesundheitsministerium formulieren dafür gerade einen Elternbrief.

Das Schreiben soll in den kommenden Tagen an den Schulen verteilt werden - und zwar an die Familien der 12- bis 17-Jährigen. Je nach Rückmeldung plane das Land, Schülern an einzelnen Schulstandorten oder in Gemeindezentren Impfungen anzubieten, sagte eine Sprecherin des Bildungsministeriums am Freitag. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte am Donnerstag auch 12- bis 17-Jährigen Auffrischungsimpfungen frühestens drei Monate nach der Zweitimpfung empfohlen.

Weitere Informationen Corona: Großteil der Schulen in MV weiter im Präsenzunterricht Nach dem Phasen-Modell des Bildungsministeriums entscheidet jede Schule selbst entsprechend ihrer Personalsituation. mehr

In MV weniger Jugendliche geimpft als im Bundesschnitt

Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) sagte, das Boostern sei wichtig, weil auch bei Jugendlichen der Impfschutz besonders für die Omikron-Variante nach einigen Monaten nachlasse. In Mecklenburg-Vorpommern sind gut die Hälfte der Mädchen und Jungen in dieser Altersgruppe erstgeimpft, knapp 44 Prozent haben eine Zweitimpfung und gut sechs Prozent eine Auffrischungsimpfung. Das sind deutlich niedrigere Zahlen als im Bundesdurchschnitt.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Drosten warnt vor zu früher Durchseuchung Der Virologe betonte, die Impflücke in Deutschland lasse es noch nicht zu, das Virus "laufen zu lassen". Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.01.2022 | 16:00 Uhr