Corona-Ausbruch in Bad Doberan: Zahl der Toten steigt Stand: 20.10.2021 17:14 Uhr Nach dem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Bad Doberan hat sich die Zahl der Toten auf zehn erhöht. Außerdem gibt es einen weiteren Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in Kühlungsborn (Landkreis Rostock).

Es gebe 23 positiv getestete Bewohner und 15 positiv getestete Mitarbeiter, hieß es aus dem Landratsamt über das Pflegeheim in Kühlungsborn. Die Mehrheit der positiv getesteten Pflegekräfte sei nicht geimpft gewesen, hieß es. Auch unter den Geimpfen habe es Neuinfektionen gegeben.

Pflegeheim in Bad Doberan: Zahl der Toten steigt auf zehn

Auch in der Einrichtung in Bad Doberan war dies der Fall. Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorbenen Bewohner ist von sechs auf zehn gestiegen.

Impfappelle an die Mitarbeiter

Der stellvertretende Landrat des Landkreises Rostock Stephan Meyer appellierte in diesem Zusammenhang erneut an die besondere Verantwortung von Pflegern und Pflegerinnen, sich impfen zu lassen. Auch Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) forderte Pflegemitarbeiter auf, sich impfen zu lassen.

Patientenschützer fordern tägliche Testpflicht für Mitarbeiter und Bewohner

Patientenschützer forderten mit Blick auf die jüngsten Ausbrüche in Deutschland eine tägliche Testpflicht für Bewohner und Mitarbeiter. "Wir rutschen derzeit in eine Phase ab, die für die vulnerablen Gruppen hochgefährlich ist", sagte Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Man benötige nun einen politischen Diskurs über intelligente Lösungen ohne Lockdown und Isolation. Dazu gehöre das tägliche Testen - auch von Menschen, die geimpft oder genesen seien. So könne man durch den Winter kommen, ohne von Ketteninfektionen überrascht zu werden.

