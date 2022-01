Corona-Ampel in MV "orange": Lockerungen im Kultur- und Freizeitbereich Stand: 02.01.2022 13:53 Uhr In einigen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns werden von Montag an (3. Januar) die Corona-Regeln insbesondere im Kultur- und Freizeitbereich gelockert. Grund ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten landesweit den Schwellenwert von 9 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten hat.

Von Montag an können damit Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen sowie Kinos, Theater und Zoos in einigen Regionen des Landes wieder öffnen. Das gab die Landesregierung am Sonntag bekannt. Das wirkt sich jedoch nur im Westen des Landes aus. In jenen Landkreisen und kreisfreien Städten aber, die laut der risikogewichteten Einstufung des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) weiterhin in der Warnstufe "rot" oder "rot-plus" sind, gelten weiterhin die Regeln und Maßnahmen der höheren Warnstufe. Das betrifft derzeit die Stadt Rostock, den Landkreis Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und die Mecklenburgische Seenplatte.

Kontaktbeschränkungen bleiben auch bei "orange" bestehen

In der Corona-Ampelstufe "orange" bleiben in Mecklenburg-Vorpommern Zusammenkünfte innen und außen für Geimpfte und Genesene nur mit maximal zehn Personen erlaubt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit. Auch die Beschränkung für Zusammenkünfte, an denen Ungeimpfte beteiligt sind, bleibt bestehen. Es dürfen sich nur ein Haushalt und zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen - maximal jedoch 10 Personen.

