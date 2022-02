Bundes-Wirtschaftsminister Habeck zum Antrittsbesuch in MV Stand: 14.02.2022 10:56 Uhr Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ist auf Antrittsbesuch in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Gegen Mittag wird Habeck in Wismar im dortigen Dock der MV-Werften-Gruppe erwartet.

Zum Auftakt hat sich Habeck in Schwerin mit Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) getroffen. Bei den Gesprächen ging es unter anderem um die schnelle Abschaffung der EEG-Umlage sowie um mögliche Sanktionen gegen Russland. Im Falle eines russischen Einmarsches in der Ukraine könnten diese auch die Ostseepipeline Nord Stream 2 betreffen, so Habeck.

MV-Werften: IG Metall fordert Hilfe vom Staat

In Wismar will sich der Grünen-Politiker über die Zukunft der Werftstandorte informieren. Die IG Metall fordert angesichts der schwierigen Verhandlungen zur Rettung der Werften staatliche Überbrückungshilfen. Bund und Land seien gefordert, wenn es um die Finanzierung von Projekten auf den Werften gehe. "Weder der Weiterbau der 'Global 1' noch der Bau von Plattformen für die Offshore-Industrie wird ohne staatliche Absicherungen und Kredite funktionieren", sagte der Bezirksleiter IG Metall Küste, Daniel Friedrich.

IG Metall wünscht sich konkrete Zusagen

Nach Ansicht Friedrichs geben die jüngst vom vorläufigen Insolvenzverwalter Christoph Morgen erwähnten Interessensbekundungen von möglichen Investoren Hoffnung, dass die Standorte erhalten bleiben und die maritime Industrie auch in Mecklenburg-Vorpommern eine Zukunft hat. "Was bisher jedoch fehlt, sind konkrete Zusagen für die Beschäftigten. Wir werden jeden Investor an seinem industriellen Konzept und an seiner Personalplanung messen", kündigte der Gewerkschafter an. Insgesamt blicken knapp 2.000 Schiffbauer in eine ungewisse Zukunft. Mit dem Wechsel in eine Transfergesellschaft soll Zeit gewonnen werden. "Noch haben wir hoch qualifizierte Beschäftigten an den Standorten. Gemeinsames Ziel von allen im Land muss sein, dieses Know-how langfristig zu sichern."

