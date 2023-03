Stand: 31.03.2023 11:49 Uhr Brandshagen: Ente verursacht 45.000 Euro Sachschaden

Bei Brandshagen (Vorpommern-Rügen) hat die Straßenüberquerung einer Ente am Freitagmorgen auf der B105 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und schätzungsweise 45.000 Euro Sachschaden geführt. Laut Polizei bremste eine 36-Jährige mit ihrem Wagen abrupt ab, um einen Zusammenstoß mit dem Tier zu verhindern. Den Angaben nach bemerkte ein 31-Jähriger die Bremsung der ihm Vorausfahrenden zu spät, fuhr mit seinem Auto auf ihren Wagen auf und stieß ihn dadurch in den Straßengraben. Er selbst kam durch den Zusammenstoß auf die Gegenfahrbahn und rammte dort ein weiteres Auto mit einer 55-jährigen Insassin. Diese wurde mit dem Verdacht auf Thorax- und Handverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die B105 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge fast drei Stunden voll gesperrt werden.

