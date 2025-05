Stand: 04.05.2025 08:40 Uhr Torgelow/Ueckermünde verliert Spitzenspiel in Schwerin 1:3

In der Fußball-Verbandsliga hat Tabellenführer SpVgg Torgelow/Ueckermünde das Spitzenspiel des 24. Spieltages beim Verfolger FC Mecklenburg Schwerin 1:3 verloren. Schwerin verkürzte damit den Abstand in der Tabelle auf acht Punkte bei noch sechs ausstehenden Spielen. Der SV Siedenbollentin verpasste durch die Niederlage der Vorpommern trotz eines 3:1-Siegs beim Penzliner SV den Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Der 1. FC Neubrandenburg 04 gewann beim Güstrower SC 09 mit 2:0 und der Malchower SV trennte sich vom FC Schönberg 1:1 unentschieden. Am kommenden Spieltag erwartet Tabellenführer Torgelow/Ueckermümde den amtierenden Landesmeister Malchow. Die Partie wird am Freitag (9. Mai) um 18.30 Uhr in der Gießerei-Arena in Torgelow angepfiffen.

