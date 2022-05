Brand in Parchimer Einkaufszentrum: Schadenshöhe noch unklar

Stand: 05.05.2022 05:15 Uhr

In Parchim ist am Mittwoch ein Brand in einem Einkaufszentrum ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Abend an. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.