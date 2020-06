Stand: 04.06.2020 11:44 Uhr - NDR 1 Radio MV

Grundsteinlegung: "Boxenstopp" für Züge in Stralsund

In Stralsund sollen zukünftig Fernzüge gewartet und gereinigt werden: Die Bahn baut in der Nähe des Hauptbahnhofes eine neue Bereitstellungsanlage. Dort liegt seit mehreren Jahren ein Gelände mit historischen Lokschuppen brach - das ehemalige Bahnbetriebswerk, dessen Bedeutung nach der Wende abnahm und das 2011 geschlossen wurde. Nun soll es offenbar wiederbelebt werden. Für die Züge, die an die Ostseeküste fahren, benötigt die Bahn einen leistungsfähigen "Boxenstopp".

Stralsund als wichtiges Bahn-Drehkreuz

Im Fernverkehr sei Stralsund das wichtigste Drehkreuz im Nordosten des Landes, teilt der Konzern mit und kündigt eine Investition im zweistelligen Millionenbereich an. Der DB-Konzernbevollmächtigte für Mecklenburg-Vorpommern, Joachim Trettin, sagte: "Mit mehr Angebot und neuen komfortablen Zügen wollen wir die Tourismusregion Vorpommern-Rügen auch in den kommenden Jahren weiter stärken." Mit modernen ICE-Zügen werde die Reise an die Ostseeküste und auf die Insel Rügen zunehmend komfortabler. Insgesamt will die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben in diesem Jahr rund 220 Millionen Euro in das Schienennetz, in Bahnhöfe und Energieanlagen von Mecklenburg-Vorpommern investieren.

