Bioinformatiker Kaderali für "vorsichtige" Lockerungen Stand: 15.02.2022 13:50 Uhr Vor den morgigen Bund-Länder-Treffen hat sich der Greifswalder Corona-Experte Lars Kaderali für "vorsichtige" Lockerungen ausgesprochen. Er sieht die Virusausbreitung erst ab etwa April gebremst.

Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali spricht sich in einem aktuellen Interview dafür aus, in der gegenwärtigen Corona-Lage nur vorsichtig zu lockern. Trotz rückläufiger Infektionszahlen könne es Effekte geben, die die aktuelle Omikron-Welle verlängern. Kaderali nennt in dem Zusammenhang den Omikron-Subtyp BA.2, der sich offenbar noch besser übertrage als andere Omikron-Varianten. Darum sieht das Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung die Virusausbreitung auch erst ab etwas April gebremst, wenn auch saisonale Effekte eintreten.

Sättigungseffekt tritt ein

Die momente Situation des Inzidenzrückgangs erklärt Kaderali mit "einer Art Sättigungseffekt", wonach sich wegen steigender Genesungszahlen immer weniger Menschen noch infizieren können. Karderali schließt aber nicht aus, dass sich das Coronavirus durch Lockerungen auch wieder ausbreite. Trotzdem scheint die Zeit der täglich neuen Höchstwerte in der Omikron-Welle erst einmal vorbei.

Bund-Länder-Beratung am Mittwoch

Mecklenburg-Vorpommern unterstützt die Pläne für eine stufenweise Lockerung der Corona-Schutzvorschriften, über die bei den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch gesprochen werden soll. Erste Lockerungen etwa für die Bereiche Sport, Kultur und Handel hatte es in den Vorwochen bereits gegeben.

