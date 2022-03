Beide Brücken nach Usedom halbseitig gesperrt - Staus befürchtet Stand: 27.03.2022 09:53 Uhr Erst die Baustelle auf der Wolgaster Peenebrücke und nun auch noch eine halbseitige Sperrung der Zecheriner Brücke. Autofahrer von und nach Usedom müssen sich in den kommenden Tagen auf Staus einstellen.

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Mecklenburg-Vorpommern mitteilt, soll die Zecheriner Brücke auf Schäden untersucht werden. Dafür wird ein spezielles Untersuchungsgerät eingesetzt - und eine der beiden Fahrbahnen gesperrt. Teile der Unterbauten und die Klappbrücke sind mehr als 90 Jahre alt und müssen gründlich saniert werden. Die Brücke soll danach für weitere 15 bis 20 Jahre nutzbar sein.

Weil seit Donnerstag auch die Peenebrücke in Wolgast nur einspurig genutzt werden kann, müssen Autofahrer die nach Usedom wollen oder von dort aufs Festland viel Geduld mitbringen. Der Autoverkehr über beide Brücken wird durch Ampeln geregelt. Die Zecheriner Brücke wird immer montags bis donnerstags zwischen 8 und 18 Uhr sowie am Freitag, den 1. April, von 8 bis 13 Uhr gesperrt. Am Wochenende ist die Südzufahrt auf die Insel Usedom normal nutzbar.

Bauarbeiten sollen am 8. April beendet sein

Das Straßenbaumt geht davon aus, dass die Arbeiten am 8. April abgeschlossen sind. Das würde bedeuten, dass pünktlich zu Ostern beide Brücken wieder komplett genutzt werden können. Mit Blick auf die vielen Urlaubsgäste, die erwartet werden, hofft die Tourismusbranche auf einen pünktlichen Abschluss der Bauarbeiten. Ansonsten drohten lange Staus und vermutlich viel Frust bei den Urlaubern.

Auch Einschränkungen im Bahnverkehr

Zusätzlich zu den Behinderungen im Straßenverkehr kommen auch auf Bahnfahrer Einschränkungen zu. Wie die Usedomer Bäderbahn (UBB) mitteilt, ist von Montagabend an bis Mittwochfrüh die Strecke Zinnowitz-Peenemünde komplett gesperrt.

