Bei akutem Personalmangel: Notfall-Plan für Krippen und Kitas Stand: 14.01.2022 16:17 Uhr Mecklenburg-Vorpommern hat mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante den Kita-Stufenplan vom Sommer 2021 um einen Notfallplan ergänzt. Dieser umfasst insbesondere Maßnahmen bei vielen erkrankten Erzieherinnen und Erziehern.

Bei akutem Personalmangel sollen nach Angaben des Bildungsministeriums nur noch Kinder betreut werden, deren Eltern für das Aufrechterhalten der kritischen Infrastruktur zwingend notwendig sind. Dazu zählen etwa medizinisches Personal und Mitarbeiter von Energie- und Wasserversorgern. Die Entscheidung über eine solche prioritäre Betreuung sollen die Träger der Einrichtung jeweils in Absprache mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe treffen, hieß es in einer Mitteilung vom Freitag. So soll möglichst genau auf die spezielle Situation in der jeweiligen Einrichtung reagiert werden können. Der Notfallplan sei gemeinsam mit dem Kita-Expertenrat, dem auch Elternvertreter angehören, erarbeitet worden.

Oldenburg: Auf viele Szenarien vorbereitet

Mit dieser Erweiterung des bereits geltenden Kita-Stufenplans reagiert das Ministerium auf den erwarteten rapiden Anstieg der Infektionszahlen durch die neue Corona-Variante Omikron. "Wir legen einerseits Wert auf die Betreuung und Förderung der Kinder, andererseits ist uns natürlich der Gesundheitsschutz aller Beteiligten gleich wichtig", betonte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke). Mit dem erweiterten Stufenplan sei man auf viele Szenarien vorbereitet. "Wir hoffen aber, dass sie nicht alle eintreten werden", so Oldenburg weiter.

Rund 111.000 Kinder in Kitas und Krippen

Laut dem Ministerium werden landesweit etwa 111.000 Kinder in einer Kita oder Krippe betreut, etwa 4.000 von Tagesmüttern. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales waren am Donnerstag im Nordosten 43 Erzieher und 112 Kita-Kinder nachweislich mit Corona infiziert. Wie die Kitas waren zuvor bereits die Schulen im Land in die Lage versetzt worden, regional und unabhängig von der Farbe der Corona-Ampel auf die spezielle Lage vor Ort reagieren zu können.

