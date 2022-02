Beginn der Heringssaison: Fischer setzen auf Direktvermarktung Stand: 07.02.2022 05:55 Uhr Die Heringssaison für die Stellnetzfischer in Mecklenburg-Vorpommern hat begonnen. Wegen der drastischen Quotenkürzung setzen die Fischer auf die Direktvermarktung.

Die verbliebenen Fischer im Land dürfen in diesem Jahr gemeinsam noch 250 Tonnen Hering fangen. Dabei ist nur noch die küstennahe Stellnetzfischerei erlaubt. Die Fischer werden ihre Quote individuell abfischen und als Direktvermarkter verkaufen. Sie bieten also den Hering in kleineren Mengen über eine langgestreckte Saison an, die sich voraussichtlich bis in den Mai hineinzieht.

Ohne Schleppnetzfang kein Geschäft mit Großabnehmern

In den Vorjahren haben die Fischer auf den laichreifen Hering gewartet, der im März in Massen in den Greifswalder Bodden einströmte. Genau den wollten die Großkunden haben - der Rogen gilt in einigen Ländern wie Japan als Delikatesse. Doch mit der drastischen Quotenkürzung dürfen Schleppnetzfischer nicht mehr gezielt auf Heringsfang gehen. Das Geschäft mit den Großabnehmern, sagt etwa der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Freest, Michael Schütt, lohnt sich damit nicht mehr.

