Bauerntag in Linstow: Sorgen um Zukunft der Landwirtschaft Stand: 31.03.2022 06:13 Uhr Landwirte aller 15 Kreisverbände aus Mecklenburg-Vorpommern treffen sich heute zum Bauerntag. Im Mittelpunkt stehen die künftige Ausrichtung der Agrarproduktion und die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs.

Fehlendes Saatgut, deutlich gestiegene Preise für Kraftstoff, Energie und Düngemittel, ausbleibende Erntehelfer aus der Ukraine - all das macht den Landwirten hierzulande zunehmend zu schaffen. So müssen sie deutlich mehr in die Frühjahrsbestellung investieren als in den Jahren zuvor - ohne zu wissen, ob sich die erhöhten finanziellen Aufwendungen nach der Ernte auch auszahlen. Beim Bauerntag in Linstow geht es auch um diese Probleme, die zum Teil vom Krieg in der Ukraine ausgelöst .

Neuer EU-Richtlinien kommen auf Landwirte zu

Zwar wird prognostiziert, das die Lebensmittelpreise künftig steigen. Ob und wenn ja inwieweit die Landwirte davon profitieren werden, ist allerdings derzeit völlig offen. Zudem kommen mit Blick auf die gemeinsame Europäische Agrar-Politik, kurz GAP, ab dem kommenden Jahr zusätzliche Anforderungen auf die Landwirte zu. Diese betreffen insbesondere neue Förderrichtlinien und sind auf noch mehr Umweltschutz ausgerichtet.

