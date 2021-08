Bahnstreik in MV: Diese Verbindungen sind betroffen Stand: 23.08.2021 13:46 Uhr Nachdem es am Wochenende bereits zu Streiks und somit zu Zugausfällen im Güterverkehr gekommen ist, bestreikt die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) seit heute auch den Regional- und Fernverkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Auch am Dienstag muss mit Zugausfällen gerechnet werden

Der bundesweite Bahnstreik hat Auswirkungen auf den Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist bereits der zweite Streik der Lokführer innerhalb von zwei Wochen. Bis Mittwoch, 2 Uhr morgens, soll es deshalb zu erheblichen Einschränkungen im Personenverkehr kommen. Die östlichen Bundesländer stellen laut GDL wie bereits beim Streik vor etwa zwei Wochen Streikschwerpunkte dar. Die Auswirkungen im Fern- und Nahverkehr würden daher deutlich zu spüren sein, hieß es.

Auf diesen Strecken in MV kommt es zu Problemen

Am frühen Montagmorgen sei die Lage an den Bahnhöfen in Mecklenburg-Vorpommern ruhig gewesen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Demnach wird am Montag auf der Linie RE 1 zwischen Rostock und Hamburg ein Ersatzangebot mit Zügen oder Bussen eingerichtet, ebenso auf den Linien RE 3, 4 und 5 sowie auf der Linie RB 23. Für die S-Bahnlinien S1/S2/S3 Warnemünde - Rostock - Schwaan/Laage - Güstrow gelte ein Ersatzfahrplan. Auf den Linien RE7 Stralsund - Greifswald, RB17/18 Wismar - Schwerin - Ludwigslust sowie RB24 - Zinnowitz - Peenemünde und RB25 Velgast - Barth kann nach Angaben der Deutschen Bahn aber weder ein reduzierter Ersatzfahrplan noch ein Busersatzverkehr angeboten werden. Schon seit Samstagnachmittag bestreikt die Gewerkschaft den Güterverkehr. Nicht bestreikt werden Konkurrenten der Deutschen Bahn. Allerdings sind auch bei ihnen Einschränkungen in Folge des Streiks möglich. Auf der Internetseite der Deutschen Bahn sind alle Ersatzverbindungen und Ausfälle für Mecklenburg-Vorpommern aufgelistet. Nicht betroffen vom GDL-Streik sind etwa die Regionalverbindungen zwischen Wismar und Tessin sowie Rostock und Graal-Müritz.

Bahn rechnet auch am Dienstag mit Zugausfällen in MV

Auch am Dienstag werde der Streik voraussichtlich zu zahlreichen Zugausfälle und -verspätungen in Mecklenburg-Vorpommern führen, hieß es. Grundsätzlich soll das Ersatzangebot mit Zügen oder Bussen am Dienstag ähnlich sein wie das am Montag, so ein Bahnsprecher. Zwischen Stralsund und Berlin sollen laut Deutscher Bahn am Dienstag etwa mehrere Zügen fahren, auf der Regionalbahnlinie 1 zwischen Rostock und Schwerin sollen am Dienstag mehrere Busse im Einsatz sein.

DB-Angebot einer Corona-Prämie abgelehnt

Mehr Lohn und Schutz der Rente, so die Forderung der Lokführer. Am Wochenende ist in den Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft GDL allerdings etwas Bewegung gekommen. Das Unternehmen hat angeboten, auch über die Forderung nach einer Corona-Prämie in Form einer Einmalzahlung zu verhandeln.

Die GDL hat das Angebot der Deutschen Bahn zu Verhandlungen über eine Corona-Prämie allerdings als "Scheinangebot" zurückgewiesen. Man werde kein vermeintliches, sondern ausschließlich ein konkretes Angebot bewerten, teilte sie am Sonntag in Frankfurt am Main mit. Die Arbeitskämpfe fänden "wie angekündigt" statt.

