Stand: 15.01.2019 19:12 Uhr

Bäckereikette "Lila Bäcker" meldet Insolvenz an

Das auch als Lila Bäcker bekannte Unternehmen "Unser Heimatbäcker" hat beim Amtsgericht Neubrandenburg Insolvenz angemeldet. Das Verfahren soll in Eigenverantwortung durchgeführt werden. Nach Angaben des Amtsgerichtes wird kein Insolvenzverwalter eingesetzt. Es handle sich um ein gesondertes Verfahren, sagte Amtsgerichtsdirektor Matthias Brandt. Damit soll das Unternehmen mit rund 2.000 Beschäftigten auf außergerichtliche Art und Weise saniert werden.

Unternehmensführung: Produktion läuft weiter

Die Produktion und der Verkauf in den rund 400 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein laufen nach Angaben des in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ansässigen Unternehmens weiter. Die Geschäftsführung bleibe voll handlungsfähig, werde aber vom Sanierungsexperten Jan Markus Plathner unterstützt.

"Durch das gesetzliche Verfahren erhalten wir sehr frühzeitig Unterstützung bei unserer Sanierung und bleiben - trotz des offiziellen Verfahrens - ein zuverlässiger und leistungsstarker Geschäftspartner", erklärte Geschäftsführer Stefan Blaschak. Er machte strukturelle Defizite und unverantwortliches Handeln der früheren Geschäftsführung für die finanzielle Schieflage der Kette verantwortlich.

NGG: Konsolidierung nicht geschafft

Nach Informationen von NDR 1 Radio MV ist der Heimatbäcker überschuldet. Die Umsätze in den vergangenen Monaten sind trotz Preiserhöhungen massiv eingebrochen. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss Gaststätten (NGG) lehnt die außergerichtliche Variante rigoros ab. Der Geschäftsführer habe ein Jahr Zeit gehabt, das Unternehmen zu konsolidieren und habe dies nicht geschafft, so die NGG. Ein Sprecher äußerte Zweifel daran, dass dies jetzt gelinge.

200 Mitarbeiter entlassen

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Unternehmen von zwei Betriebsteilen in Pasewalk und Gägelow bei Wismar getrennt. Rund 200 Mitarbeiter mussten entlassen werden. Zudem hat die neue Unternehmensleitung Strafanzeige gegen die vorherigen Geschäftsführer wegen des Verdachts der Untreue gestellt. Das Unternehmen gehört einem Finanzkonsortium.

