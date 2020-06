Stand: 19.06.2020 14:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Badewasserkarte 2020: Bestnoten für MV

Rund 500 Badestellen haben die Experten getestet - ein Großteil erhielt drei Sterne - für ausgezeichnete Wasserqualität. Fünf Prozent der geprüften Orte wurden mit "gut" eingestuft - ein "ausreichend" gab es zum Beispiel für Boddengewässser etwa bei Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) oder Greifswald und für Teile des Kummerower Sees (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Als "mangelhaft" schätzten die Tester die Wasserqualität lediglich im Göldenitzer Teich südöstlich von Rostock und im Schloss-See bei Penkun im Kreis Vorpommern-Greifswald ein.

Veröffentlichung später, als in Vorjahren

Wirtschaftminister Harry Glawe (CDU) hat die aktuelle Badewasserkarte am Freitag in Schwerin vorgestellt - gemeinsam mit Vertretern des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (LaGus). Die Veröffentlichung hatte sich verzögert, weil angesichts der Corona-Pandemie die Testergebnisse nicht wie sonst üblich schon im Frühjahr vorlagen.

Mindesabstände und Hygienregeln gelten

Minister Glawe sieht in der Wasserqualität einen Tourismusfaktor: Er hofft, dass die sauberen Gewässer Gäste ins Land locken. Zumal es bisher keinen Hinweis darauf gebe, dass sich Badegäste im Wasser mit dem Coronavirus infizieren könnten. Am Ufer und an den Stränden müssten sie aber weiterhin auf die Mindestabstände und Hygieneregeln achten.

Karte in der App

Veröffentlicht werden die Daten auf einer Karte auf der Internetseite des Wirtschaftsministeriums - und in einer App. Zu jeder Badestelle gibt es ein Kurzprofil mit zusätzlichen Informationen und Hinweise zu behindertengerechten Badegewässern.

Links Link NDR 1 Radio MV Badewasser-App NDR 1 Radio MV Auf Smartphones können Informationen zu Badegewässern abgerufen werden. Mit wenigen Klicks können Nutzer die Badewasser-Qualität eines naheliegenden Gewässers checken. extern

So testen die Behörden

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald etwa kontrollieren die Mitarbeiter 60 Naturbadestellen. Sie ermitteln den pH-Wert, im Bodden und in den Binnenseen untersuchen sie zusätzlich die Sichttiefe des Wassers. Geprüft werden außerdem Färbung und Geruch. Ob sich Bakterien im Gewässer befinden, wird anhand einer Probe untersucht. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wird nicht nur die Wasserqualität getestet - die Mitarbeiter kontrollieren auch, ob die Strände sauber sind und die Abstandsregeln eingehalten werden.

Geprüft wird bis zum 10. September - alle vier Wochen. Sollten bei einer Probe bestimmte Höchstwert überschritten werden, prüfen die Fachleute erneut - und suchen nach den Ursachen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 19.06.2020 | 16:00 Uhr