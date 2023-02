Stand: 21.02.2023 08:35 Uhr Bad Doberan: Alte Lagerhalle abgebrannt, Einbruchsspuren festgestellt

In Bad Doberan ist in der Nacht zum Dienstag ein alte Lagerhalle abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, da die Beamten Spuren eines Einbruchs festgestellt haben. Das Feuer sei kurz vor 2 Uhr von einem in der Halle abgestellten Transporter ausgegangen. Menschen wurden nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 20.000 Euro. Die abgebrannte Halle ist einsturzgefährdet, die Ermittlungen dauern an.

