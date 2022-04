Anlauf der "AIDAdiva": Kreuzfahrtsaison startet in Rostock Stand: 11.04.2022 06:13 Uhr Mit dem Festmachen der "AIDAdiva" am Warnemünder Passagierkai wird heute die Kreuzfahrtsaison in Rostock eröffnet. Bis zum Herbst werden voraussichtlich 150 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen erfolgen.

Rostock startet mit dem ersten Anlauf des Jahres in Warnemünde in die Kreuzfahrtsaison 2022. 150 Anläufe stehen vorerst auf dem Plan. Allein 60 Mal sollen Schiffe der Rostocker Reederei AIDA Cruises am Passagierkai festmachen. Alles hängt laut Seehafen davon ab, wie sich die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine entwickeln. Zurzeit fallen etliche Routen in den östlichen Ostseeraum weg - beispielsweise nach St. Petersburg.

Corona: Bisher noch Pandemiebetrieb

Mit Blick auf die Corona-Pandemie verweisen die Reedereien immer wieder auf ihre sicheren Hygiene-Richtlinien an Bord. Die Kreuzfahrtriesen werden aktuell nicht voll belegt. Das könnte sich jedoch noch in dieser Saison ändern, wenn wieder Passagiere über Laage eingeflogen werden. Zwischen Mai und Oktober bringen wöchentlich zwei Flugzeuge Urlauber aus Rom und Mailand, die an Bord der schwimmenden Hotels eine Ostseekreuzfahrt unternehmen wollen.

Weiterfahrt nach Schweden

Die "AIDAdiva" wird aus Hamburg kommen und am Abend zu einer viertägigen Kurzreise nach Schweden aufbrechen. Bereits am 14. April soll die "AIDAmar" von Gran Canaria kommend in Warnemünde eintreffen. Die erste Reise der "AIDAvita" ist für den 24. Juli geplant. In Wismar sind bislang elf Anläufe von Kreuzfahrtschiffen geplant - der erste Anfang Juni.

