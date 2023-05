Stand: 17.05.2023 12:56 Uhr Altenkirchen: 800 Jahre alte Backsteinkirche ist "Kirche des Jahres"

Die "Kirche des Jahres 2023" steht in Altenkirchen auf Rügen. Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland hatte zum Wettbewerb aufgerufen. Als Siegerin bekommt die mehr als 800 Jahre alte Backsteinkirche nun 10.000 Euro, wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Mittwoch in Hannover mitteilte. Mit dem Geld könnten Balkentragwerk, Dach und Treppe im Inneren der Kirche saniert werden. Den zweiten Platz des Wettbewerbs belegt ebenfalls eine Inselkirche - die Sankt-Jacobus-Kirche in Zirchow auf Usedom. Auch sie bekommt von der Stiftung 10.000 Euro, um den Kirchturm zu reparieren.

