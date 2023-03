Als sich Rostock das Fischerdorf Warnemünde einverleibte Stand: 11.03.2023 06:52 Uhr Vor genau 700 Jahren hat Heinrich der Löwe das Fischerdorf Warnemünde an Rostock verkauft. Er brauchte das Geld. Mancher kann das noch immer nicht verknusen.

von Katja Bülow, NDR 1 Radio MV

700 Jahre ist es her, dass Heinrich der Zweite, Herr zu Mecklenburg, der wie sein berühmter Namensvetter "der Löwe" genannt wurde, Warnemünde an Rostock verkauft hat. Jahrhundertelang war der Fischerort nur noch ein Anhängsel der großen Stadt, politisch unfrei und geknechtet – eine Vergangenheit, die viele bis heute nicht so recht verknusen können.

"Schmiet den Düwel in Strom"

Bei den Warnemündern war es lange ein geflügeltes Wort: “Schmiet den Düwel in Strom, lat em driewen, is‘n Rostocker!“ Also: "Schmeiß den Teufel in den Strom, lass ihn treiben, ist ‘n Rostocker!" Bis heute gibt es Animositäten. Die Warnemünderin Sylvia Grahl erzählt: "Ich bin ja noch relativ jung, aber eigentlich waren die Warnemünder immer ein bisschen neidisch auf Rostock, weil das ganze Geld in Rostock verbraten wird, was die Warnemünder einnehmen durch ihre Touristen."

Der Kaufpreis ist nicht bekannt

Christoph Wegner, der Leiter des Heimatmuseums des Ostseebads, bereitet gerade eine neue Sonderausstellung zum 700-jährigen Jubiläum vor. Er weiß, warum sich Heinrich der Löwe damals überhaupt entschieden hat, Warnemünde abzutreten. Das Übliche: Er brauchte Geld. "Schließlich hat er eine Menge Kriege geführt und dementsprechend war die Kasse leer. Und es bot sich an, der reichen Hansestadt das kleine Fischerdorf zu verkaufen." Wie viel Geld Heinrich II. (1266 - 1329) für den Verkauf Warnemündes bekam, ist in den Annalen leider nicht überliefert.

Der Vogt wachte über die Verbote

Es war ein gutes Geschäft für Rostock. Die Zufahrt zum Hafen war gesichert, die Warnemünder Dorfbewohner konnten kostenlos für allerlei Arbeiten herangezogen werden. Wobei die Rostocker Ratsherren immer aufpassten, dass von dort keine Konkurrenz zu befürchten war. Wegner: "Die Warnemünder sollten nur kleine Boote besitzen dürfen und eben im Prinzip nur Fischer sein und einfache Manschaftsränge auf den Schiffen bekleiden dürfen. Das war die Einschränkung und das ist natürlich was, was den Ort sicher auch auf die Barrikaden gebracht hat." Auch verschiedene Handwerke, wie das Bäckerhandwerk, waren plötzlich verboten. Der Vogt, der seinen Sitz direkt am Alten Strom hatte, wachte genau darüber, dass das Verbot eingehalten wurde. Die Warnemünder aber wussten sich zu helfen: Sie errichteten ein gemeinsames Backhaus, wo jeder seine Teiglinge abgeben und knusprig gebacken wieder abholen konnte. Denn, so Wegner, selber backen durften sie ja.

Der Norddeutsche Bund brachte die Gewerbefreiheit

Erst in den 1860er Jahren endeten die Restriktionen, als Mecklenburg-Schwerin dem Norddeutschen Bund beitrat. Der hatte beschlossen, dass in allen Mitgliedsstaaten Gewerbefreiheit herrschen sollte. Feierstunden oder Festveranstaltungen zum Jubiläum haben die Warnemünder nicht vorbereitet. Es gibt allerdings Gerüchte, dass der Warnemünder Ümgang in diesem Jahr unter das Motto "700 Jahre Rostocker Knechtschaft" gestellt wird. Die Warnemünder scheinen die Schmach der feindlichen Übernahme bis heute nicht überwunden zu haben. Die neue Sonderausstellung im Heimatmuseum soll im September eröffnet werden.

