Ärztekammer MV: Zurückhaltung und Bedachtsamkeit geboten Stand: 08.11.2020 12:22 Uhr Über die aktuellen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird kontrovers diskutiert, auch unter Ärzten. Legitim, meint die Ärztekammer im Nordosten, zieht aber klare Grenzen.

Die Landesärztekammer setzt sich nach Angaben des Vorstandes kritisch mit Corona-Kritikern in den eigenen Reihen auseinander und mahnt zu Sachlichkeit in der Debatte. Selbstverständlich gelte auch für Ärzte die Meinungsfreiheit. "Die Kammer toleriert aber kein ärztliches Handeln, das gegen medizinische und ethische Grundlagen des Berufs verstößt", betonte Kammer-Vizepräsident Wilfried Schimanke. Wegen der besonderen Stellung der Ärzteschaft in der Gesellschaft, dem Gewicht des ärztlichen Wortes und angesichts immer noch unbefriedigender Kenntnisse zum Coronavirus seien Zurückhaltung und Bedachtsamkeit geboten.

Corona-Proteste - organisiert von Ärztinnen und Ärzten

Auch aus der Ärzteschaft heraus werden immer wieder Zweifel laut an den zum Teil drastischen Schutzvorkehrungen, die von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie beschlossen wurden. Skepsis gibt es unter anderem mit Blick auf die Wirksamkeit der Maskenpflicht. Für Aufsehen hatten Ärzte aus Schwerin gesorgt, die die Gefahren der Corona-Pandemie grundsätzlich in Frage stellten und während des ersten Shutdowns im Mai in der Landeshauptstadt Protestaktionen gegen die Schutzmaßnahmen organisierten. Dafür waren sie von Kollegen kritisiert worden. Die Debatte über solche Aktionen werde kammerintern geführt, sagte Schimanke. "Persönlich halte ich die selektive Wahrnehmung der Wirklichkeit durch diese Kolleginnen und Kollegen für hochproblematisch", betonte Schimanke. Der Anteil der aktiven Corona-Kritiker unter den Ärzten lasse sich schwer schätzen, liege wohl aber kaum höher als ein Prozent, meinte der Mediziner.

Weitere Informationen Warum gibt es widersprüchliche Corona-Zahlen? Oft stimmen die veröffentlichten Infektionszahlen auf der RKI-Seite und bei NDR.de nicht überein. Wir erklären, warum. mehr

Reisinger verteidigt Kontaktbeschränkungen

In einem Podcast der Ärztekammer hat der Rostocker Tropenmediziner Professor Emil Reisinger die jüngsten Kontaktbeschränkungen verteidigt. Nur mit Hilfe des Teil-Lockdowns könne die aktuelle Zunahme der Neuinfektionen gebremst und die Behandlung von Schwerst-Erkrankten in den Kliniken sichergestellt werden. Reisinger äußerte zudem die Erwartung, dass Anfang 2021 ein Impfstoff zur Verfügung stehe.

Wen erfasst die Statistik? In der täglichen Corona-Statistik des LAGuS sind nur Menschen erfasst, die in Mecklenburg-Vorpommern ihren Erstwohnsitz haben. Das LAGuS gibt darüber hinaus regelmäßig Berichte über Infektionen bei Gästen heraus. Das sind all jene Menschen, bei denen eine Infektion in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt wurde, die aber keinen Erstwohnsitz im Land haben.

Weitere Informationen Corona-Chronologie: Die Ereignisse im Norden Ende 2019 bricht in China eine bis dato unbekannte Lungenkrankheit aus und verbreitet sich weltweit. Am 27. Februar gibt es den ersten Fall im Norden. Die wichtigsten Ereignisse im Überblick. mehr

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.11.2020 | 14:00 Uhr