Achtung Autofahrer! Sandstürme auf Autobahnen und Bundesstraßen in MV Stand: 05.05.2021 14:34 Uhr Sandstürme sorgen derzeit für teils erhebliche Behinderungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Mecklenburg-Vorpommern. Betroffen sind die B109 bei Ferdinandshof, die B103 bei Meyenburg, die A24 bei Suckow und die A20 bei Pasewalk. Dort ist die Sicht komplett beeinträchtigt.

Seit dem Mittwochmittag werden verstärkt Sandstürme auf den Autobahnen und Bundesstraßen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Sie sorgen für teils erhebliche Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer. Ein Hörer von NDR 1 Radio MV berichtete, dass auf der A20 bei Pasewalk die Sichtweite quasi "gleich null" betrage, "Dort ist Gefahr im Verzug", so der Hörer.

Auch A24, B103 und B109 betroffen

Weitere Autofahrer erklärten, dass Sandstürme derzeit auch an der A24 bei Suckow, an der B103 zwischen Meyenburg und Ganzlin sowie an der B109 bei Ferdinandshof auftreten. Das Phänomen wird derzeit durch den teils geringen Vegetationsbewuchs auf den Äckern begünstigt. Autofahrer sollten ihre Fahrweise anpassen und die Geschwindigkeit drosseln.

Sandsturm war Auslöser für A19-Massenkarambolage

Sandstürme sind in Mecklenburg-Vorpommern keine Seltenheit. Im Straßenverkehr sind sie tückisch. Vor zehn Jahren kam es auf der Autobahn 19 bei Kavelstorf in der Nähe von Rostock zu einer verheerenden Massenkarambolage. Rund 80 Fahrzeuge rasten ineinander, acht Menschen kamen ums Leben, mehr als 100 wurden verletzt. Seither wurden dem Landwirtschaftsministerium zufolge die Beratung der Landwirte verstärkt und ein landesweites Erosionsereignis-Kataster aufgebaut.

