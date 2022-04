Ab Gründonnerstag: 3G-Regel in der Gastronomie in MV entfällt Stand: 05.04.2022 12:45 Uhr Die Corona-Zahlen sinken, es wird Lockerungen geben: Ab Gründonnerstag entfällt die 3G-Regel in der Gastronomie. Am kommenden Dienstag soll über weitere Lockerungen erneut beraten werden.

Das hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach der Kabinettssitzung am Dienstag mitgeteilt. Für den Tourismus gilt die 3G-Regel einstweilen weiterhin. Osterurlauber müssen in Mecklenburg-Vorpommern also geimpft, genesen oder getestet sein. Nur Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg hatten sich vollständig als Corona-Hotspots eingestuft und damit zusätzliche Schutzmaßnahmen über den 2. April hinaus durchgesetzt - zum Leidwesen der Tourismusbranche, die darin einen Wettbewerbsnachteil sieht.

Maskenpflicht beim Einkaufen bleibt bestehen

Ministerpräsidentin Schwesig sagte, es gebe bei den Inzidenz-Zahlen Anzeichen einer Trendumkehr. In einer Woche werde die Landesregierung deshalb auch darüber beraten, ob die 3G-Regel komplett gestrichen werden kann, also beispielsweise im Kino, im Theater und beim Frisör. Die Maskenpflicht in öffentlichen Innenbereichen - also beim Einkaufen - bleibt dagegen in Kraft. Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) äußerte sich skeptisch zum geplanten Wegfall der Quarantäne-Pflicht zum 1. Mai. Es seien noch Fragen zu klären, unter anderen, ob es für Menschen, die sich freiwillig in Isolation begeben, eine Lohnfortzahlung gibt.

Reisinger: Neue Variante im Herbst

Der Rostocker Universitätsmediziner und Corona-Berater der Landesregierung, Emil Reisinger, sagte, die Corona-Lage habe sich auch an den Krankenhäusern entspannt. Die jüngste Infektionswelle werde in Mecklenburg-Vorpommern im Laufe des Aprils abflauen, so Reisinger weiter. Er wisse zudem von mehreren neuen Impfstoffen, die bereits in der Erprobungsphase seien. Sie könnten laut Reisinger in zwei bis drei Monaten auf den Markt kommen. Im Herbst sei jedoch mit einer neuen Corona-Variante zu rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 05.04.2022 | 13:00 Uhr